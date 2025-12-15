Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи навіть у разі, якщо акаунт було видалено і підтвердити суму виплат документально неможливо. Про це йдеться у повідомленні ДПС у Закарпатській області.
В ДПС нагадали, як задекларувати прибуток з OnlyFans, якщо акаунт видалено і даних немає
Доходи з OnlyFans
Відповідно до Податкового кодексу України, фізичні особи-резиденти є платниками податку на доходи фізичних осіб як із доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел. До таких доходів належать будь-які надходження, отримані від діяльності за межами митної території України, зокрема й через міжнародні онлайн-платформи.
OnlyFans у цьому випадку розглядається саме як іноземне джерело доходу.
Чи потрібно подавати декларацію
Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його сума обов’язково включається до загального річного оподатковуваного доходу. Платник податків повинен подати декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити:
- податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;
- військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.
Що робити, якщо підтвердити дохід неможливо
Навіть якщо акаунт на платформі видалено і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб:
- вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;
- визначати суму загального річного оподатковуваного доходу самостійно;
- зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.
Форма та порядок ведення обліку доходів затверджені окремим наказом Міністерства фінансів.
Нагадаємо
За 2023 рік 7 914 українців отримали дохід на OnlyFans на суму близько 5 мільярдів гривень, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.
