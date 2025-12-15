Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 9:37

В ДПС нагадали, як задекларувати прибуток з OnlyFans, якщо акаунт видалено і даних немає

Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи навіть у разі, якщо акаунт було видалено і підтвердити суму виплат документально неможливо. Про це йдеться у повідомленні ДПС у Закарпатській області.

Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи навіть у разі, якщо акаунт було видалено і підтвердити суму виплат документально неможливо.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Доходи з OnlyFans

Відповідно до Податкового кодексу України, фізичні особи-резиденти є платниками податку на доходи фізичних осіб як із доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел. До таких доходів належать будь-які надходження, отримані від діяльності за межами митної території України, зокрема й через міжнародні онлайн-платформи.

OnlyFans у цьому випадку розглядається саме як іноземне джерело доходу.

Читайте також: Гетманцев підрахував, скільки мають сплачувати українці зі своїх доходів з OnlyFans

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його сума обов’язково включається до загального річного оподатковуваного доходу. Платник податків повинен подати декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити:

  • податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;
  • військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.

Що робити, якщо підтвердити дохід неможливо

Навіть якщо акаунт на платформі видалено і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб:

  • вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;
  • визначати суму загального річного оподатковуваного доходу самостійно;
  • зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.

Форма та порядок ведення обліку доходів затверджені окремим наказом Міністерства фінансів.

Читайте також: Моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків — ЕП

673="«210″» data-gtm-vis-has-fired1698882673="«1″» data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="«210″» data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="«100″» font-family:="" itemprop="«articleBody»" margin-left:="" margin-right:="" margin-top:="" style="«padding:»>

Нагадаємо

За 2023 рік 7 914 українців отримали дохід на OnlyFans на суму близько 5 мільярдів гривень, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.

Автор:
Роман Мирончук
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 грудня 2025, 9:56
А если сумму выплат подтвепрдить невозможно — какой смысл декларировать …
BigBend
BigBend
15 грудня 2025, 9:56
Нагадайте ДПС, чому люди раптом мають платити податки, якщо ця діяльність в Україні заборонена законом. І куди платити податки виробникам наркотиків, в такому випадку.
