В ДПС нагадали, як задекларувати прибуток з OnlyFans, якщо акаунт видалено і даних немає

Українці, які отримували доходи через платформу OnlyFans, зобов’язані декларувати такі надходження як іноземні доходи навіть у разі, якщо акаунт було видалено і підтвердити суму виплат документально неможливо. Про це йдеться у повідомленні ДПС у Закарпатській області.

Доходи з OnlyFans

Відповідно до Податкового кодексу України, фізичні особи-резиденти є платниками податку на доходи фізичних осіб як із доходів, отриманих в Україні, так і з іноземних джерел. До таких доходів належать будь-які надходження, отримані від діяльності за межами митної території України, зокрема й через міжнародні онлайн-платформи.

OnlyFans у цьому випадку розглядається саме як іноземне джерело доходу.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо дохід отримано з іноземного джерела, його сума обов’язково включається до загального річного оподатковуваного доходу. Платник податків повинен подати декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити:

податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ПКУ;

військовий збір, оскільки такі доходи є базою його оподаткування.

Що робити, якщо підтвердити дохід неможливо

Навіть якщо акаунт на платформі видалено і платник не має доступу до виписок або звітів, обов’язок ведення обліку доходів залишається. Податкове законодавство зобов’язує фізичних осіб:

вести облік доходів і витрат у необхідному обсязі;

визначати суму загального річного оподатковуваного доходу самостійно;

зберігати документи та інформацію, пов’язані з оподаткуванням.

Форма та порядок ведення обліку доходів затверджені окремим наказом Міністерства фінансів.

