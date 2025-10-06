Моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків — ЕП

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020−2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн. Такі дані станом на 1 вересня 2025 року Державна податкова служба надала у відповідь на запит ЕП.

Що відомо

«В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб — податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи Onlyfans — ЕП) протягом 2020−2022 років становить 384,7 млн грн», — йдеться у відповіді ДПС.

Там додали, що 10 березня 2025 року отримали дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на Onlyfans за 2023 рік. Цю інформацію вже було попередньо опрацьовано ДПС та 5 вересня 2025 року надіслано на відпрацювання до територіальних органів податкової.

Зазначимо, що платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні (сплачує податок на додану вартість за придбаний українськими споживачами контент).

Нагадаємо

Напередодні одна з моделей Onlyfans зареєструвала петицію на сайті Офісу президента з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення дорослого порно.

Своє прохання вона аргументувала тим, що сплатила отриманих на Onlyfans доходів 40 млн грн податків.

Згодом на петицію відповів президент Володимир Зеленський, формально переспрямувавши відповідальність за декриміналізацію порно на Верховну Раду.