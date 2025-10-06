Моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків — ЕП

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2025, 13:47

Моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків — ЕП

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020−2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн. Такі дані станом на 1 вересня 2025 року Державна податкова служба надала у відповідь на запит ЕП.

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020−2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб — податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи Onlyfans — ЕП) протягом 2020−2022 років становить 384,7 млн грн», — йдеться у відповіді ДПС.

Там додали, що 10 березня 2025 року отримали дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на Onlyfans за 2023 рік. Цю інформацію вже було попередньо опрацьовано ДПС та 5 вересня 2025 року надіслано на відпрацювання до територіальних органів податкової.

Зазначимо, що платформу Onlyfans використовують передусім для розміщення та монетизації порнографічного контенту, виготовлення та поширення якого в Україні вважається кримінально карним злочином. Відповідно до статті 301 Кримінального кодексу відповідальність за таку діяльність може сягати до 7 років позбавлення волі.

Попри це податкові органи продовжують стягувати з творців порно податки за отримані ними доходи, а сама платформа Onlyfans є платником податків в Україні (сплачує податок на додану вартість за придбаний українськими споживачами контент).

Нагадаємо

Напередодні одна з моделей Onlyfans зареєструвала петицію на сайті Офісу президента з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення дорослого порно.

Своє прохання вона аргументувала тим, що сплатила отриманих на Onlyfans доходів 40 млн грн податків.

Згодом на петицію відповів президент Володимир Зеленський, формально переспрямувавши відповідальність за декриміналізацію порно на Верховну Раду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я. ..
Я. ..
6 жовтня 2025, 14:00
#
Це вони ще напевно нічого не чули про існування порнхаб, вебкам сайтів, патреону, бусті і тп)))

Тоді податкова буде бігати всім листи щастя надсилати ще більше))
+
+30
invaderzim8
invaderzim8
6 жовтня 2025, 14:03
#
Своим людям из ОП можно провозить без оплаты налогов айфоны в ябко, а остальным налог с уже пердежа
+
0
Mindent
Mindent
6 жовтня 2025, 14:17
#
Тяжка праця ****моделей)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає getup и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами