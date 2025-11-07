Гетманцев підрахував, скільки мають сплачувати українці зі своїх доходів з OnlyFans

Потенційні податкові надходження до державного бюджету від українських творців контенту для платформи OnlyFans можуть сягати близько 1 мільярда гривень на рік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Гетманцев наголошує, що для реалізації цього потенціалу парламент має вирішити давно назріле питання — декриміналізувати статтю 301 Кримінального кодексу України (ККУ), яка стосується виробництва та розповсюдження контенту для дорослих.

Тіньові доходи

За словами Гетманцева, наразі держава займається «псевдоморалізаторством» та витрачає бюджетні кошти на контрольні закупівлі такого контенту замість того, щоб легалізувати діяльність та отримувати мільйонні податки.

Потенційний дохід українців на платформі є значним:

2023 рік: 7 914 українців отримали дохід на OnlyFans на суму близько 5 мільярдів гривень, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.

Податковий борг: За 2020−2022 роки податкова заборгованість від створювачів контенту вже перевищує 380 млн грн.

Проте, офіційні цифри декларування залишаються мізерними: за 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи, сплативши до бюджету трохи більше ніж 13 млн грн податку.

Декриміналізація

Гетманцев також згадав нещодавню петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих, яка швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції заявила, що вже сплатила понад 40 мільйонів гривень податків і хоче продовжувати чесно декларувати доходи, але стикається з погрозами кримінального переслідування.

«З однієї сторони держава готова брати податки з діяльності на платформі, а з іншої - займається кримінальними переслідуваннями тих, хто займається цією діяльністю. Так не може бути. Час зупинити фестиваль лицемірства та декриміналізувати 301 статтю», — підсумував Гетманцев.