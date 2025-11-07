Гетманцев підрахував, скільки мають сплачувати українці зі своїх доходів з OnlyFans

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2025, 10:03

Гетманцев підрахував, скільки мають сплачувати українці зі своїх доходів з OnlyFans

Потенційні податкові надходження до державного бюджету від українських творців контенту для платформи OnlyFans можуть сягати близько 1 мільярда гривень на рік. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев підрахував, скільки мають сплачувати українці зі своїх доходів з OnlyFans

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Гетманцев наголошує, що для реалізації цього потенціалу парламент має вирішити давно назріле питання — декриміналізувати статтю 301 Кримінального кодексу України (ККУ), яка стосується виробництва та розповсюдження контенту для дорослих.

Тіньові доходи

За словами Гетманцева, наразі держава займається «псевдоморалізаторством» та витрачає бюджетні кошти на контрольні закупівлі такого контенту замість того, щоб легалізувати діяльність та отримувати мільйонні податки.

Потенційний дохід українців на платформі є значним:

  • 2023 рік: 7 914 українців отримали дохід на OnlyFans на суму близько 5 мільярдів гривень, що на 750 млн грн більше, ніж за три попередні роки.
  • Податковий борг: За 2020−2022 роки податкова заборгованість від створювачів контенту вже перевищує 380 млн грн.

Проте, офіційні цифри декларування залишаються мізерними: за 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи, сплативши до бюджету трохи більше ніж 13 млн грн податку.

Декриміналізація

Гетманцев також згадав нещодавню петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих, яка швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції заявила, що вже сплатила понад 40 мільйонів гривень податків і хоче продовжувати чесно декларувати доходи, але стикається з погрозами кримінального переслідування.

«З однієї сторони держава готова брати податки з діяльності на платформі, а з іншої - займається кримінальними переслідуваннями тих, хто займається цією діяльністю. Так не може бути. Час зупинити фестиваль лицемірства та декриміналізувати 301 статтю», — підсумував Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
financialGenius
financialGenius
7 листопада 2025, 10:23
#
Про это еще Железняк говорил в 22 году , хорошо что до Гетьманцева дошло и он начал думать тоже. Наверное ему подсказали и показали петицию …
+
0
invaderzim8
invaderzim8
7 листопада 2025, 10:33
#
Дыра в бюджете космических масштабов, рождаемость на нуле а морализаторство все еще акутально, кажется нелогично, да? Просто кому-то выгодно пугать и доить тех, кто может попасть под криминал по этой статье вот и все.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами