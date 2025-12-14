У 2026 році змінюються правила виходу на пенсію: Скільки потрібно мати стажу

Відповідно до законодавства, вимоги до тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, продовжують щороку зростати. Цей процес триватиме до 2028 року, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Для громадян, які досягнуть пенсійного віку у 2026 році, встановлено такі вимоги до страхового стажу:

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати не менше 23 років страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Зміни до 2028 року

Тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, збільшується поступово. Наприклад, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

Крім того, ПФУ зазначає про важливе положення, яке набуде чинності згодом. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо особа досягла віку 65 років, але має менше ніж 15 років страхового стажу, вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії.

Що буде з мінімальними пенсіями

Затверджений Держбюджет на 2026 рік передбачає мінімальну пенсію у розмірі 2 595 грн. Тобто мінімальна пенсія зросте порівняно з 2025 роком на 234 гривні.

Пенсії також зростуть завдяки плановій індексації. Уряд планує індексацію пенсій з 1 березня 2026 року, але конкретний відсоток ще не відомий. На пенсійне забезпечення у Держбюджеті на 2026 рік закладено 1027 млрд грн, що перевищує на 48,4 млрд грн, або майже 5%, суму 978,6 млрд грн, виділену на ці потреби у 2025 році.

