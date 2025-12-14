У 2026 році змінюються правила виходу на пенсію: Скільки потрібно мати стажу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 грудня 2025, 11:05

У 2026 році змінюються правила виходу на пенсію: Скільки потрібно мати стажу

Відповідно до законодавства, вимоги до тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, продовжують щороку зростати. Цей процес триватиме до 2028 року, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

У 2026 році змінюються правила виходу на пенсію: Скільки потрібно мати стажу
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Для громадян, які досягнуть пенсійного віку у 2026 році, встановлено такі вимоги до страхового стажу:

  • Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу.
  • Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати не менше 23 років страхового стажу.
  • Для виходу на пенсію у 65 років необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Зміни до 2028 року

Тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, збільшується поступово. Наприклад, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2028 році, потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

Крім того, ПФУ зазначає про важливе положення, яке набуде чинності згодом. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Читайте також: Пенсійний фонд розповів, як перебуваючи за кордоном заробляти стаж для пенсії

Що робити, якщо стажу недостатньо

Якщо особа досягла віку 65 років, але має менше ніж 15 років страхового стажу, вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії.

Що буде з мінімальними пенсіями

Затверджений Держбюджет на 2026 рік передбачає мінімальну пенсію у розмірі 2 595 грн. Тобто мінімальна пенсія зросте порівняно з 2025 роком на 234 гривні.

Пенсії також зростуть завдяки плановій індексації. Уряд планує індексацію пенсій з 1 березня 2026 року, але конкретний відсоток ще не відомий. На пенсійне забезпечення у Держбюджеті на 2026 рік закладено 1027 млрд грн, що перевищує на 48,4 млрд грн, або майже 5%, суму 978,6 млрд грн, виділену на ці потреби у 2025 році.

Читайте також: Пенсійний вік, спецпенсії, індексація: що Україна пообіцяла МВФ змінити в системі пенсій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ираида Крылова и 41 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами