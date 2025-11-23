Пенсійний фонд розповів, як перебуваючи за кордоном заробляти стаж для пенсії

Українці, які вимушено перебувають за кордоном, мають можливість продовжувати набувати страховий стаж для майбутньої пенсії через систему добровільної участі у пенсійному страхуванні. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Це особливо актуально для тих, кому залишилося небагато часу до виходу на пенсію, або хто знаходиться у країнах, з якими Україна не має угоди про соціальне забезпечення.

Хто може сплачувати внески

Добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України, незалежно від місця свого перебування, може будь-який українець, який відповідає двом умовам:

дані про нього наявні в реєстрі застрахованих осіб;

він не є пенсіонером.

При цьому сплачувати добровільний пенсійний внесок можна як за себе, так і за іншу особу, яка відповідає зазначеним умовам (наприклад, діти — за батьків, дружина — за чоловіка тощо).

Коли та скільки потрібно сплачувати

Людина сама визначає, з якою періодичністю і в якому розмірі робити внески. Це залежить від її фінансових можливостей.

Щоб до страхового стажу було враховано один місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. На сьогодні це 1 760 грн (22% мінімальної зарплати 8 000 грн). Це приблизно 36 євро. Сплачуючи цю суму щомісяця, людина набуде страховий стаж.

Чи можна скористатись таким правом, якщо працюєш за кордоном

Взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна незалежно від факту свого працевлаштування (незалежно від того, де працюєш — в Україні чи за кордоном).

Як укласти договір про добровільну участь

Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України.

В особистому кабінеті оберіть розділ «Договір на добровільну участь».

Заповніть форму, підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Сплата з-за кордону

Здійснити добровільний платіж можна карткою будь-якого банку, обравши у відповідному розділі опцію «Сплатити через Portmone».