Держстат назвав дві області України, де у листопаді ціни майже не росли

У листопаді 2025 року споживчі ціни в країні загалом зросли на +0,4% порівняно з жовтнем. Хоча зростання цін було зафіксовано в усіх регіонах, динаміка суттєво різнилася. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Лідери з мінімальної інфляції

Найменш відчутне зростання споживчих цін зафіксовано у двох областях:

Сумська область: +0,1%

Хмельницька область: +0,1%

Регіони з найбільш відчутним подорожчанням

Водночас найбільш суттєве зростання цін у листопаді 2025 року спостерігалося у:

Чернігівській та Полтавській областях — +0,7% (найвищий показник).

Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях та м. Києві - +0,6%.

Таким чином, різниця в темпах інфляції між регіонами виявилася суттєвою: показники лідерів зростання (+0,7%) були у сім разів вищими, ніж у регіонів із найнижчою інфляцією (+0,1%).

Нагадаємо

За даними Держстату, темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні).