У листопаді 2025 року споживчі ціни в країні загалом зросли на +0,4% порівняно з жовтнем. Хоча зростання цін було зафіксовано в усіх регіонах, динаміка суттєво різнилася. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Держстат назвав дві області України, де у листопаді ціни майже не росли
Лідери з мінімальної інфляції
Найменш відчутне зростання споживчих цін зафіксовано у двох областях:
- Сумська область: +0,1%
- Хмельницька область: +0,1%
Регіони з найбільш відчутним подорожчанням
Водночас найбільш суттєве зростання цін у листопаді 2025 року спостерігалося у:
- Чернігівській та Полтавській областях — +0,7% (найвищий показник).
- Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях та м. Києві - +0,6%.
Таким чином, різниця в темпах інфляції між регіонами виявилася суттєвою: показники лідерів зростання (+0,7%) були у сім разів вищими, ніж у регіонів із найнижчою інфляцією (+0,1%).
Нагадаємо
За даними Держстату, темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні).
