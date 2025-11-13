Ясніше, розумніше та людяніше: OpenAI представляє GPT-5.1

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2025, 8:31

Ясніше, розумніше та людяніше: OpenAI представляє GPT-5.1

OpenAI запустила масштабне оновлення своєї флагманської платформи ChatGPT у середу, представивши GPT-5.1, удосконалену версію серії GPT-5, яка обіцяє гостріше мислення, покращене виконання інструкцій та природніший розмовний тон. Про це пише investing

OpenAI запустила масштабне оновлення своєї флагманської платформи ChatGPT у середу, представивши GPT-5.1, удосконалену версію серії GPT-5, яка обіцяє гостріше мислення, покращене виконання інструкцій та природніший розмовний тон.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що оновиться

Оновлення представляє дві покращені моделі, GPT-5.1 Instant і GPT-5.1 Thinking, обидві розроблені, щоб взаємодія відчувалася «тепліше, розумніше і краще дотримувалося інструкцій», згідно з OpenAI.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман підтвердив запуск у повідомленні X, написавши: «GPT-5.1 вийшов! Це гарне оновлення. Мені особливо подобаються покращення в дотриманні інструкцій та адаптивне мислення. Поліпшення в інтелекті та стилі теж хороші. Крім того, ми спростили налаштування ChatGPT — ви можете вибрати з пресетів (За замовчуванням, Доброзичливий, Ефективний, Професійний, Відвертий або Чудернацький) або налаштувати його самостійно».

Коментарі Альтмана підкреслюють акцент OpenAI на зручності використання та настроювання особистості, областях, де GPT-5 викликав критику як у звичайних користувачів, так і професіоналів, які знаходили його занадто жорстким.

Більше розмовне ядро

Компанія також заявляє про вимірні поліпшення продуктивності: GPT-5.1 Instant нібито отримує вищі бали з математичних та кодових тестів, таких як AIME 2025 та Codeforces, завдяки новій системі «адаптивного міркування», яка визначає, коли потрібно глибше поміркувати перед відповіддю.

GPT-5.1 Thinking: Ясніше, розумніше і людяніше

Супутня модель OpenAI GPT-5.1 Thinking орієнтована на користувачів, які покладаються на ChatGPT для складного вирішення проблем або аналітичної роботи. Модель тепер динамічно регулює час відповіді, вдвічі швидше на простих завданнях і вдвічі повільніше на складних, при цьому створюючи пояснення, які «ясніше, з меншою кількістю жаргону та меншою кількістю невизначених термінів».

Компанія стверджує, що це робить GPT-5.1 Thinking не тільки здібнішим, але й більш зрозумілим для нетехнічних користувачів. Він також приймає помітно тепліший тон, пом'якшуючи краї того, що раніше було найбільш логічно орієнтованою моделлю в лінійці.

Розширені можливості персоналізації

Поряд з оновленням моделі OpenAI розширює елементи керування тоном і особистістю ChatGPT, спрощуючи для користувачів настроювання звучання чат-бота.

OpenAI стверджує, що мета полягає в тому, щоб зробити персоналізацію «інтуїтивно зрозумілою та безперешкодною», дозволяючи ChatGPT краще відповідати тому, як люди природно хочуть, щоб він звучав.

Кому доступний

GPT-5.1 починає розгортатися сьогодні для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Go, Business, Enterprise та Edu, а безкоштовні користувачі та користувачі без входу матимуть доступ найближчими днями.

Підтримка API буде пізніше цього тижня під назвами gpt-5.1-chat-latest (Instant) та gpt-5.1 (Thinking).

Застарілі моделі GPT-5 залишаться доступними протягом трьох місяців, щоб дати користувачам час порівняти продуктивність перед вимкненням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами