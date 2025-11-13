Ясніше, розумніше та людяніше: OpenAI представляє GPT-5.1

OpenAI запустила масштабне оновлення своєї флагманської платформи ChatGPT у середу, представивши GPT-5.1, удосконалену версію серії GPT-5, яка обіцяє гостріше мислення, покращене виконання інструкцій та природніший розмовний тон. Про це пише investing

Що оновиться

Оновлення представляє дві покращені моделі, GPT-5.1 Instant і GPT-5.1 Thinking, обидві розроблені, щоб взаємодія відчувалася «тепліше, розумніше і краще дотримувалося інструкцій», згідно з OpenAI.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман підтвердив запуск у повідомленні X, написавши: «GPT-5.1 вийшов! Це гарне оновлення. Мені особливо подобаються покращення в дотриманні інструкцій та адаптивне мислення. Поліпшення в інтелекті та стилі теж хороші. Крім того, ми спростили налаштування ChatGPT — ви можете вибрати з пресетів (За замовчуванням, Доброзичливий, Ефективний, Професійний, Відвертий або Чудернацький) або налаштувати його самостійно».

Коментарі Альтмана підкреслюють акцент OpenAI на зручності використання та настроювання особистості, областях, де GPT-5 викликав критику як у звичайних користувачів, так і професіоналів, які знаходили його занадто жорстким.

Більше розмовне ядро

Компанія також заявляє про вимірні поліпшення продуктивності: GPT-5.1 Instant нібито отримує вищі бали з математичних та кодових тестів, таких як AIME 2025 та Codeforces, завдяки новій системі «адаптивного міркування», яка визначає, коли потрібно глибше поміркувати перед відповіддю.

GPT-5.1 Thinking: Ясніше, розумніше і людяніше

Супутня модель OpenAI GPT-5.1 Thinking орієнтована на користувачів, які покладаються на ChatGPT для складного вирішення проблем або аналітичної роботи. Модель тепер динамічно регулює час відповіді, вдвічі швидше на простих завданнях і вдвічі повільніше на складних, при цьому створюючи пояснення, які «ясніше, з меншою кількістю жаргону та меншою кількістю невизначених термінів».

Компанія стверджує, що це робить GPT-5.1 Thinking не тільки здібнішим, але й більш зрозумілим для нетехнічних користувачів. Він також приймає помітно тепліший тон, пом'якшуючи краї того, що раніше було найбільш логічно орієнтованою моделлю в лінійці.

Розширені можливості персоналізації

Поряд з оновленням моделі OpenAI розширює елементи керування тоном і особистістю ChatGPT, спрощуючи для користувачів настроювання звучання чат-бота.

OpenAI стверджує, що мета полягає в тому, щоб зробити персоналізацію «інтуїтивно зрозумілою та безперешкодною», дозволяючи ChatGPT краще відповідати тому, як люди природно хочуть, щоб він звучав.

Кому доступний

GPT-5.1 починає розгортатися сьогодні для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Go, Business, Enterprise та Edu, а безкоштовні користувачі та користувачі без входу матимуть доступ найближчими днями.

Підтримка API буде пізніше цього тижня під назвами gpt-5.1-chat-latest (Instant) та gpt-5.1 (Thinking).

Застарілі моделі GPT-5 залишаться доступними протягом трьох місяців, щоб дати користувачам час порівняти продуктивність перед вимкненням.