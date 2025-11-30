«Зоотрополіс 2» йде на рекорд у $525 млн: Disney пробиває китайський ринок і обганяє «Месників»

Анімаційний блокбастер компанії Disney «Зоотрополіс 2» (Zootopia 2) демонструє феноменальні фінансові показники, значно перевищуючи очікування аналітиків. Стрічка впевнено прямує до глобального дебюту на рівні понад 525 мільйонів доларів за підсумками першого вікенду. Особливу увагу інвесторів привертає успіх фільму в Китаї, де він встановив історичний рекорд для голлівудського кіно. Про це повідомляє Deadline.

Світові збори склали 233 млн доларів, з яких 135,3 млн припало на міжнародні ринки. Однак головною сенсацією став китайський прокат.

У суботу фільм заробив у Китаї колосальні 104 млн доларів (737 млн юанів). Цей показник є знаковим з кількох причин:

Це найкращий старт для будь-якого американського фільму в Китаї з 2021 року.

У перерахунку на місцеву валюту, суботні збори перевищили показник блокбастера «Месники: Завершення», встановивши новий рекорд денних зборів для голлівудських стрічок на цьому ринку.

Порівняно з п'ятницею, каса зросла на 160%.

Аналітична платформа Maoyan вже підвищила прогноз загальних зборів мультфільму в Китаї до 450 млн доларів (3,2 млрд юанів).