З початку року Україна отримала $45,8 млрд офіційного фінансування. До кінця року очікується надходження більше $5 млрд. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
НБУ очікує до кінця 2025 року більше $5 млрд допомоги
Підтримка та резерви
Зовнішнє фінансування дає змогу підтримувати адекватний рівень міжнародних резервів, що посилює спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку.
Завдяки міжнародній підтримці та внутрішнім запозиченням уряд зберігає можливість повноцінно фінансувати всі критичні видатки бюджету.
Водночас невизначеність навколо параметрів зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки зберігається. Перемовини тривають.
Транш від МВФ
Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дві головні передумови, які українська влада має виконати, перш ніж Виконавча рада Фонду зможе розглянути та затвердити нову чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до $8,2 млрд.
