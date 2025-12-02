Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 14:37

МВФ виділить Україні $8,4 млрд: чому наша країна на цьому втратить 1 млрд

Нова програма МВФ — це просто якесь знущання (і я навіть не беру до уваги оті всі скандальні податкові ідеї), пише на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital і пояснює, чому.

Нова програма МВФ — це просто якесь знущання (і я навіть не беру до уваги оті всі скандальні податкові ідеї), пише на своїй сторінці у Фейсбук Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital і пояснює, чому. 1.

1. Чистий ефект від співпраці з МВФ — мінус один мільярд доларів за 4 роки

МВФ оголосив виділення для України 5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів) протягом наступних чотирьох років за новою програмою EFF. Виглядає як щедрий подарунок для країни, яка вже четвертий рік перебуває у стані боротьби за своє виживання у кровопролитній війні.

Але він зовсім не щедрий. Бо рівнісінько таку ж суму (5,94 млрд СПЗ) Україна має виплатити МВФу протягом 2026−2029 років, згідно із сьогоднішнім графіком платежів. Тобто, МВФ нам позичає рівно стільки грошей, скільки ми йому повернемо протягом дії нової програми.

Хоча ні, повернемо ми йому навіть більше. Справа в тому, що ми ще платитимемо досить щедрі проценти за тими новими кредитами. За 4 роки дії програми набіжить приблизно 1 млрд доларів.

Іншими словами, за чотири роки, МВФ нам надасть (у кращому випадку) 8,4 млрд доларів, а забере 9,4 млрд доларів. От така от «щедрість».

2. Це дуже дорогий кредит

Ставка за цим кредитом на сьогодні складає 6,1% річних. Це найвища ставка із усіх міжнародних кредиторів України. Це навіть вище, ніж Мінфін позичає сьогодні у валюті на внутрішньому ринку (4% в доларі, правда на 1,5 роки, а не на МВФівські 10 років).

3. Цей кредит (ця програма) не відповідає нашим запитам

Програма EFF від МВФ має на меті «допомагати країнам, що відчувають серйозний платіжний дефіцит через структурні проблеми, які вимагають часу (і серйозних реформ) для їх вирішення». Тобто, ця програма розрахована для країн, в яких виникли проблеми через економічну/фінансову кризу, або ж через ідіотські рішення уряду. І якщо кризи у нас офіційно немає (спитайте хоча би в НБУ), тоді в чому «розписується» наш уряд, запитуючи у МВФ цю нову програму?

У нас же головна структурна проблема — це росія. І жодними внутрішніми політиками чи реформами цю проблему нам не вирішити.

Та й рішення вони пропонують одні й ті самі: збільшуйте дохідну частину бюджету (податки) та зменшуйте державний борг. А як той борг зменшити, коли нам доводиться платити драконівські проценти за МВФівськми кредитами? І як нам допоможе оподаткування всіх у всього, якщо фактичні видатки українського бюджету перевищують доходи у два рази?

Так, нам кажуть, мов, дякуйте, що МВФ взагалі допомагає Україні, незважаючи на війну. Кажуть, МВФ вже для нас зробив виняток, а ви — невдячні.

Ну так, я невдячний, бо МВФ нас вчергове намагається обдерти. Бо не може адаптувати програму під наші реальні потреби. І не треба розповідати, що МВФ якийсь негнучкий. Адже є у МВФ досить свіжі і не такі здирницькі програми — наприклад ECF, за якою іншим, біднішим країнам, вони видають позики під 0% — 1,9%, із довшим пільговим періодом.

Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 15:12
#
«МВФ виділить Україні $8,4 млрд: чому наша країна на цьому втратить 1 млрд»

Через корупцію в Україні, про котру вже і в штатах, і в ЄС вголос говорять, а ще через мільярдні хабарі серед українських чиновників?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+
0
yago
yago
2 грудня 2025, 19:10
#
Ну це більше схоже не не аналіз професіонала, а на крик душі, яка ще й нічого не розуміє. Віддавати вже взяті кредити треба і так. Грошей нема. Бюджет в дефіциті. Податки ніхто платити не хоче. Але податки то не єдина стаття доходів — стаття доходів то розвиток експортних галузей. Поки що правда Україна не знає що розвивати. Може ви знаєте на чому Україна має заробляти щоб в кожного було по іномарці?
