«Зимова підтримка»: Витратити 1 000 гривень тепер можна і на продукти

З 11 грудня 2025 року українці, які отримали 1 000 грн допомоги у межах програми «Зимова підтримка», зможуть витрачати ці кошти на придбання продовольчих товарів українського виробництва. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нова опція та мережа магазинів

Кошти можна витрачати, розрахувавшись карткою «Національний кешбек». Єдина умова — продукти мають бути українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Де доступна опція: Нова функція вже доступна в торговельних мережах Fozzy Group (включно з «Сільпо», «Фора», «THRASH! ТРАШ!», «Fozzy») та мережі «Близенько».

Наразі скористатися можливістю можна в понад 1 160 магазинах по всій Україні, і з часом перелік торгових точок буде розширюватися.

Важливо: Можливість використання коштів на продукти не поширюється на онлайн-замовлення.

Як можна використати допомогу

Загалом кошти «Зимової підтримки» у розмірі 1 000 грн українці можуть спрямовувати на:

Оплату комунальних та поштових послуг.

Благодійність.

Товари від українських виробників — ліки, книги та, відтепер, продукти харчування.

Терміни

Уряд також продовжив терміни використання коштів для деяких категорій громадян:

Отримано через «Дію»: Кошти на картці «Національний кешбек» можна витратити до 30 червня 2026 року.

Отримано через Укрпошту: Українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через Укрпошту, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

У міністерстві зазначили, що допомога у розмірі 1 000 грн вже профінансована для понад 11,9 млн українців, які вже витратили понад 3,4 млрд гривень через картку «Національний кешбек».

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що понад 150 тисяч українців уже подали заявки через «Дію» на виплату 6 500 грн для вразливих категорій громадян у межах «Зимової підтримки».

1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Пакет допомоги включатиме кілька ключових напрямків:

Фінансова підтримка,

Транспортна ініціатива «УЗ-3000»,

Медичні чекапи.

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка». Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.