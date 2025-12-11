ФРС увімкне друкарський верстат раніше прогнозів — вже з 12 грудня

Федеральна резервна система США у середу, 10 грудня 2025 року, оголосила про негайний старт викупу короткострокових державних облігацій. Це рішення, спрямоване на управління ліквідністю ринку та забезпечення контролю над цільовою процентною ставкою, набуде чинності вже у п'ятницю, 12 грудня 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Такий крок, який багато аналітиків очікували побачити лише на початку наступного року, здивував ринки.

Деталі

У рамках оголошення за підсумками останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС заявила, що почне викуповувати казначейські векселі в обсязі близько $40 мільярдів на місяць. Це пряме вливання ліквідності.

Ці технічні операції, як пояснили у ФРС, мають на меті підтримати «достатній рівень резервів».

Голова ФРС Джером Пауелл наголосив, що викуп проводиться «виключно для підтримання достатнього рівня резервів у довгостроковій перспективі, що дозволяє ефективно контролювати ключову ставку». Він підкреслив, що це рішення «не пов’язане з монетарною політикою і не впливає на неї».

Кінець «Кількісного скорочення» (QT)

Рішення відновити купівлю облігацій, що знову збільшить баланс ФРС, було ухвалене невдовзі після того, як регулятор на початку місяця оголосив про завершення скорочення своїх активів.

З 2022 року ФРС проводила кількісне скорочення (QT), дозволяючи облігаціям на балансі погашатися без заміни новими. У результаті баланс скоротився з $9 трлн до нинішніх $6,6 трлн, що допомогло вивести з ринку надлишкову ліквідність, накопичену під час пандемії COVID-19.

Зазначимо, що кількісне скорочення (QT) — це інструмент монетарної політики, який використовується центральними банками для скорочення пропозиції грошей в економіці.

Відновлення купівлі було прискорене через ознаки напруженості на грошовому ринку, зокрема зростання ключових ставок у жовтні.

Скотт Скайрм з Curvature Securities зазначив, що темп викупу ($40 млрд) «більший» за поточне погашення іпотечних облігацій, що фактично означає «впорскування ліквідності» в ринок.

Довгостроковий прогноз та вплив на ринки

За словами Пауелла, такий великий обсяг купівлі на початковому етапі потрібен для компенсації очікуваних великих списань нерезервних зобов’язань у квітні (пов'язаних з податковим періодом). Після квітня, темп купівлі, ймовірно, знизиться до орієнтовних $20−25 мільярдів на місяць.

Незважаючи на те, що ФРС називає це технічною корекцією, фактичне розширення балансу ФРС (хоча й не за програмою QE) позитивно вплине на фінансові ринки, забезпечуючи додаткову ліквідність.

Це рішення, як правило, створює сприятливі умови для зростання ринків акцій та криптовалют.

