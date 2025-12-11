ФРС увімкне друкарський верстат раніше прогнозів — вже з 12 грудня

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2025, 13:05

ФРС увімкне друкарський верстат раніше прогнозів — вже з 12 грудня

Федеральна резервна система США у середу, 10 грудня 2025 року, оголосила про негайний старт викупу короткострокових державних облігацій. Це рішення, спрямоване на управління ліквідністю ринку та забезпечення контролю над цільовою процентною ставкою, набуде чинності вже у п'ятницю, 12 грудня 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

ФРС увімкне друкарський верстат раніше прогнозів — вже з 12 грудня
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Такий крок, який багато аналітиків очікували побачити лише на початку наступного року, здивував ринки.

Деталі

У рамках оголошення за підсумками останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС заявила, що почне викуповувати казначейські векселі в обсязі близько $40 мільярдів на місяць. Це пряме вливання ліквідності.

Ці технічні операції, як пояснили у ФРС, мають на меті підтримати «достатній рівень резервів».

Голова ФРС Джером Пауелл наголосив, що викуп проводиться «виключно для підтримання достатнього рівня резервів у довгостроковій перспективі, що дозволяє ефективно контролювати ключову ставку». Він підкреслив, що це рішення «не пов’язане з монетарною політикою і не впливає на неї».

Читайте також: Трамп дотиснув Пауелла: ФРС знизила ставку втретє поспіль

Кінець «Кількісного скорочення» (QT)

Рішення відновити купівлю облігацій, що знову збільшить баланс ФРС, було ухвалене невдовзі після того, як регулятор на початку місяця оголосив про завершення скорочення своїх активів.

З 2022 року ФРС проводила кількісне скорочення (QT), дозволяючи облігаціям на балансі погашатися без заміни новими. У результаті баланс скоротився з $9 трлн до нинішніх $6,6 трлн, що допомогло вивести з ринку надлишкову ліквідність, накопичену під час пандемії COVID-19.

Зазначимо, що кількісне скорочення (QT) — це інструмент монетарної політики, який використовується центральними банками для скорочення пропозиції грошей в економіці.

Відновлення купівлі було прискорене через ознаки напруженості на грошовому ринку, зокрема зростання ключових ставок у жовтні.

Скотт Скайрм з Curvature Securities зазначив, що темп викупу ($40 млрд) «більший» за поточне погашення іпотечних облігацій, що фактично означає «впорскування ліквідності» в ринок.

Довгостроковий прогноз та вплив на ринки

За словами Пауелла, такий великий обсяг купівлі на початковому етапі потрібен для компенсації очікуваних великих списань нерезервних зобов’язань у квітні (пов'язаних з податковим періодом). Після квітня, темп купівлі, ймовірно, знизиться до орієнтовних $20−25 мільярдів на місяць.

Незважаючи на те, що ФРС називає це технічною корекцією, фактичне розширення балансу ФРС (хоча й не за програмою QE) позитивно вплине на фінансові ринки, забезпечуючи додаткову ліквідність.

Це рішення, як правило, створює сприятливі умови для зростання ринків акцій та криптовалют.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що раніше стратеги Bank of America (BofA) прогнозували, що ФРС може оголосити про масштабний викуп казначейських векселів з січня 2026 року.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами