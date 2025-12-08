З січня 2026 року ФРС увімкне друкарский верстат, $45 млрд щомісяця — прогноз

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2025, 17:12

З січня 2026 року ФРС увімкне друкарский верстат, $45 млрд щомісяця — прогноз

Головною інтригою засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 10 грудня, стане не очікуване зниження облікової ставки, а можливе рішення щодо вливання ліквідності в економіку. Стратеги Bank of America (BofA) прогнозують, що регулятор може оголосити про масштабний викуп казначейських векселів, що фактично означатиме запуск програми кількісного пом'якшення (QE). Про це повідомляють аналітики фонду Hugs.fund.

Головною інтригою засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 10 грудня, стане не очікуване зниження облікової ставки, а можливе рішення щодо вливання ліквідності в економіку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ставка вже в ціні, головне — ліквідність

Фінансові ринки вже на 100% заклали у ціни зниження ключової ставки на 0,25%. Тому саме по собі це рішення не стане драйвером для зростання активів. Увага професійних інвесторів прикута до стану банківської системи.

Марк Кабана, стратег BofA, який має досвід роботи у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, зробив сміливий прогноз: ФРС оголосить про запуск програми викупу казначейських векселів (Treasury bills) на суму $45 млрд щомісяця, починаючи з січня наступного року.

Загроза кризи на ринку РЕПО

Необхідність таких дій експерти пояснюють «хронічним попитом на РЕПО» з боку американських банків. Це технічний сигнал, який свідчить про те, що фінансовій системі не вистачає вільних резервів (кешу).

На думку Кабани, голова ФРС Джером Пауелл усвідомлює ці ризики. Щоб не доводити ситуацію до повноцінної кризи ліквідності під кінець року, регулятор може зіграти на випередження. Якщо прогноз справдиться, це буде фактично прихованим запуском «друкарського верстата».

Сценарії для ринку: ралі або турбулентність

Аналітики розглядають два варіанти розвитку подій після 10 грудня:

  • Оптимістичний (прогноз BofA): Якщо ФРС оголошує про викуп активів, ринки очікує потужне ралі. Акції, біткоїн та золото підуть вгору, а долар США почне дешевшати через збільшення грошової маси.
  • Консервативний (консенсус): Більшість аналітиків поки не очікують такого «подарунка». Якщо ФРС обмежиться лише зниженням ставки без вливання нових грошей, кінець року може стати нервовим та волатильним для інвесторів.

Також експерти зазначають важливість «фактора натовпу». Скотт Рубнер із Citadel звертає увагу на те, що роздрібні інвестори продовжують активно купувати активи. До того ж історична статистика на боці «биків»: у другій половині грудня ринок зростає у 75% випадків.

Чому це важливо

Ліквідність — це «пальне» для фінансових ринків. Навіть якщо економіка слабка, вливання нових доларів системою ФРС автоматично штовхає ціни на активи вгору, оскільки грошей стає більше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами