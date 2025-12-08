З січня 2026 року ФРС увімкне друкарский верстат, $45 млрд щомісяця — прогноз

Головною інтригою засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 10 грудня, стане не очікуване зниження облікової ставки, а можливе рішення щодо вливання ліквідності в економіку. Стратеги Bank of America (BofA) прогнозують, що регулятор може оголосити про масштабний викуп казначейських векселів, що фактично означатиме запуск програми кількісного пом'якшення (QE). Про це повідомляють аналітики фонду Hugs.fund.

Ставка вже в ціні, головне — ліквідність

Фінансові ринки вже на 100% заклали у ціни зниження ключової ставки на 0,25%. Тому саме по собі це рішення не стане драйвером для зростання активів. Увага професійних інвесторів прикута до стану банківської системи.

Марк Кабана, стратег BofA, який має досвід роботи у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, зробив сміливий прогноз: ФРС оголосить про запуск програми викупу казначейських векселів (Treasury bills) на суму $45 млрд щомісяця, починаючи з січня наступного року.

Загроза кризи на ринку РЕПО

Необхідність таких дій експерти пояснюють «хронічним попитом на РЕПО» з боку американських банків. Це технічний сигнал, який свідчить про те, що фінансовій системі не вистачає вільних резервів (кешу).

На думку Кабани, голова ФРС Джером Пауелл усвідомлює ці ризики. Щоб не доводити ситуацію до повноцінної кризи ліквідності під кінець року, регулятор може зіграти на випередження. Якщо прогноз справдиться, це буде фактично прихованим запуском «друкарського верстата».

Сценарії для ринку: ралі або турбулентність

Аналітики розглядають два варіанти розвитку подій після 10 грудня:

Оптимістичний (прогноз BofA): Якщо ФРС оголошує про викуп активів, ринки очікує потужне ралі. Акції, біткоїн та золото підуть вгору, а долар США почне дешевшати через збільшення грошової маси.

Консервативний (консенсус): Більшість аналітиків поки не очікують такого «подарунка». Якщо ФРС обмежиться лише зниженням ставки без вливання нових грошей, кінець року може стати нервовим та волатильним для інвесторів.

Також експерти зазначають важливість «фактора натовпу». Скотт Рубнер із Citadel звертає увагу на те, що роздрібні інвестори продовжують активно купувати активи. До того ж історична статистика на боці «биків»: у другій половині грудня ринок зростає у 75% випадків.

Чому це важливо

Ліквідність — це «пальне» для фінансових ринків. Навіть якщо економіка слабка, вливання нових доларів системою ФРС автоматично штовхає ціни на активи вгору, оскільки грошей стає більше.