З криптовалюти — у готівку: простий і зручний спосіб отримати долари чи євро в іншій країні

Відправлення грошей з України за кордон — це досить нетривіальне завдання. Національний банк ще навесні 2022 року запровадив обмеження на транскордонні перекази і досі їх не скасував.

Тому українці, яким необхідно надсилати кошти родичам чи друзям, змушені стикатись із різноманітними перешкодами. Це і ліміти з боку НБУ, і настирливі вимоги банків щодо пояснення походження грошей, і високі комісії платіжних систем.

Втім, ситуація аж ніяк не безвихідна: альтернативою може стати обмін криптовалюти на долар, євро або іншу фіатну валюту, яку адресат одразу зможе отримати готівкою.

Але для цього, зрозуміло, необхідно розібратися в деяких тонкощах криптопереказів, а також знайти надійний сервіс обміну валюти, який дозволить вийти в кеш максимально комфортно без будь-яких підводних каменів і ризиків.

Швидкі перекази, SWIFT або поповнення банківської картки: суцільні обмеження та заборони

Уявімо ситуацію, що вам потрібно відправити близькому родичу (сину-студенту, дружині чи мамі), що проживає в одній із країн Євросоюзу, суму розміром близько 10 тис. дол. США.

Швидше за все, найперше, що спаде на думку — це миттєвий грошовий переказ Western Union або MoneyGram. Тим більше, що такі системи покривають більшість країн світу й одержувачу грошей навіть не потрібно мати рахунок у місцевому банку. Однак, на жаль, через згадані вже обмеження НБУ відправлення грошей з України через WU, MoneyGram або інші аналогічні сервіси фактично заборонено. Є лише невеликий перелік винятків. Це, наприклад, транскордонні перекази на навчання або лікування чи виплата аліментів. Проте без чіткої аргументації та документального підтвердження надсилання коштів буде заблоковано.

Можна спробувати удачу та скористатися системою SWIFT. У такому разі це цілком офіційний спосіб перевести 10 тис. дол. з України. Але й тут є певні нюанси. Банки, як правило, схвалюють SWIFT-переказ лише за умови, що відправник може підтвердити походження коштів (надати декларацію про доходи, довідку з місця роботи) та мету операції (оплата навчання, оренди житла, лікування). Крім того, якщо банку щось не сподобається в документах, він може звернутися з додатковим запитом до НБУ задля їхньої перевірки. Така собі перспектива… Також не варто забувати, що SWIFT-перекази недешеві та не надто швидкі: комісія може становити від 15 до 500 дол. за одну операцію, а кошти будуть зараховані на рахунок отримувача протягом 1−3 днів.

Ще один спосіб надіслати кошти за кордон — поповнити картку родича на потрібну суму Р2Р-переказом. Втім, і в цьому разі далеко не все так просто. Якщо картка одержувача відкрита в європейському банку, то відправник може її поповнити лише з валютної картки українського банку і тільки на суму, яка не перевищує 100 тис. грн (в еквіваленті). Але нехай і відправник, і одержувач мають картки українських банків — ми знову зіштовхуємось із лімітами. Нагадаємо, що банки ще з червня обмежують вихідні Р2Р-операції сумою 50−100 тис. грн на місяць залежно від репутації клієнта та його офіційних доходів. Відповідно, для того щоб перевести родичу на картку 10 тис. дол., потрібно обґрунтувати легальність коштів і зібрати купу документів.

Більше того, не варто забувати, що згідно з українським законодавством операції на суму понад 400 тис. грн підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Отже, будь-який переказ, що перевищує цей поріг, неминуче потрапить під посилений контроль Держслужби фінансового моніторингу, НБУ та навіть Державної податкової служби.

Криптобіржі та Р2Р-обмін у фіат: без обмежень, але складно

Аби уникнути всієї цієї мороки, можна піти простішим шляхом, а саме: відправити кошти в криптовалюті — USDT або USDC. Причому в такому разі неважливо, де знаходиться одержувач грошей і яка сума переказу — хоч 10 тис. дол., хоч 100 тис. дол.

Але операції з цифровими активами теж мають певні особливості, про які слід знати заздалегідь.

Наприклад, якщо переводити криптовалюту з однієї біржі на іншу (Binance,OKX, ByBit,Bitget), то і у відправника, і в одержувача на цій біржі повинен бути криптогаманець і верифікований акаунт — йдеться про KYC, для проходження якого необхідно надати паспорт, ID-картку або водійські права. Крім того, слід знати, через мережу якого блокчейну проходитиме переказ (наприклад, ERC-20, TRC-20, Arbitrum, Solana), яка комісія буде сплачена (може коливатися від 0,1−1 дол. до 20−30 дол.), як не помилитися з адресою, на яку надійдуть гроші. Звісно ж, у таких тонкощах далеко не кожен захоче розбиратися, але інакше ймовірність відправити гроші кудись у невідомість досить висока.

Другий спосіб — це виведення криптовалюти через Р2Р, тобто продаж USDT/USDC за фіатну валюту. Платформи для Р2Р-обміну є на більшості великих криптобірж, але їх об'єднує те, що біржа лише надає технічну можливість для такої угоди та виступає посередником. При цьому криптобіржа не може забезпечити цілковиту чистоту обміну та захист від шахрайства, оскільки продавець і покупець взаємодіють напряму. Крім того, все одно залишається запитання, як відправити гроші одержувачу за кордон. Потрібно або вивести криптовалюту у фіат в Україні, а потім уже традиційними способами (SWIFT/Р2Р-переказ на картку) відправити їх родичу, або відразу перевести криптовалюту адресату, але тоді вже одержувачу доведеться морочити собі голову, як конвертувати тезер у долар, євро чи іншу місцеву валюту. Все це виглядає надто складно та затратно.

Сервіс ObmenAT24: швидко, просто та зручно

То який все ж таки вибрати спосіб, щоб відправити гроші за межі України? Слід скористатися послугами сервісу з обміну криптовалют, який не тільки може вивести USDT або USDC у фіат, але й видати готівку одержувачу в іншій країні.

Напевно, чи не єдиним криптообмінником, який відповідає цим умовам, є платформа ObmenAT24.

Цей сервіс існує вже близько 10 років — з 2016 року, що підтверджує його надійність і високу репутацію. ObmenAT24 щорічно обслуговує операції понад мільйона користувачів, підтримує понад 3500 комбінацій обміну між різними криптовалютами та фіатними валютами. Також платформа ObmenAT24 має найвищі серед українських криптообмінників резерви у готівкових коштах, обсяг яких перевищує 700 тис. дол.

Особлива перевага ObmenAT24 — розгалужена мережа партнерських пунктів видачі в більш ніж 40 країнах світу в таких містах, як Варшава, Відень, Берлін, Барселона, Нью-Йорк, Стамбул, Прага, Дубай. Тобто відправник може перебувати в Україні, а одержувач — забрати долари чи євро у будь-якому з фізичних обмінних пунктів.

Процес максимально простий:

Відправник залишає заявку на виведення потрібної суми криптовалюти на сайті ObmenAT24, зазначивши країну/місто отримання. Менеджер сервісу уточнює деталі та погоджує час зустрічі. Одержувач приходить у партнерський пункт та отримує гроші готівкою.

При цьому жодних прихованих комісій, додаткових платежів або раптових перевірок документів. Навіть немає необхідності проходити KYC. Весь процес займає мінімум часу та не створює ризику блокування транзакцій чи втрати доступу до коштів.

ObmenAT24 поєднує в собі зручність криптовалют і стабільність фіатних платежів, фактично працюючи як міст між цифровими активами та реальними грошима. Це швидко, безпечно та технологічно — саме те, що потрібно, коли важливі надійність і відсутність зайвих питань.