Чому банки не люблять крипту та що з цим робити

Або вона «зависла». Або надійшло повідомлення про блокування платежу з боку банку.

Або приходить повідомлення: «Ми заблокували платіж згідно з політикою безпеки банку».

Що це?

Помилка? Ні.

Кара за порушення? Не завжди.

Це частина більш широкого явища. Українські банки, як і інші в усьому світі, консервативні та не надто дружні до криптовалют. Особливий виклик — криптовалютні транзакції все ще не в повній мірі врегульовані українським законодавством. А це означає, що навіть за абсолютної законності та прозорості ваших грошей і операцій банки можуть просто не проводити таких платежів і транзакцій — вони радше не будуть зв’язуватись із тим, що ретельно не описано в законодавстві й інструкціях регулятора. Саме тому доволі часто обмеження, пов’язані з криптоопераціями, банки навіть відкрито не документують і не декларують це своїм клієнтам.

Розберемося, чому так відбувається. Як не натрапити на обмеження та проводити операції законно та безпечно.

Банки vs крипта: чому виникають проблеми

Банки — це контроль і регулювання. Крипта — це свобода. Вони ніколи не були найкращими друзями.

Українські банки часто блокують транзакції, пов’язані з криптовалютними біржами й обмінниками.

Причини:

Ризики відмивання коштів . Навіть якщо це не про вас, це роблять інші — тому система вимушена контролювати всі такі або схожі транзакції. Правила не досконалі, але поки що іншого інструменту банки не мають.

. Навіть якщо це не про вас, це роблять інші — тому система вимушена контролювати всі такі або схожі транзакції. Правила не досконалі, але поки що іншого інструменту банки не мають. В деяких випадках діють додаткові процедури верифікації користувачів у разі проведення значних операцій у криптовалютах (наприклад, для країн ЄС вона може знадобитися при перевищенні еквівалента 300 євро). Так само українські банки здійснюють автоматичний моніторинг транзакцій, що може стати причиною якщо не відхилення платежу, то його затримки — поки ви поясните представникові банку суть операції, яку проводите, і на вимогу банку надасте підтвердження.

додаткові процедури верифікації користувачів у разі проведення значних операцій у криптовалютах (наприклад, для країн ЄС вона може знадобитися при перевищенні еквівалента 300 євро). Так само українські банки здійснюють автоматичний моніторинг транзакцій, що може стати причиною якщо не відхилення платежу, то його затримки — поки ви поясните представникові банку суть операції, яку проводите, і на вимогу банку надасте підтвердження. Зарубіжні та міжнародні біржі, навіть доволі великі та популярні, як WhiteBit та інші, не мають ліцензій на діяльність в Україні, що також може бути причиною зупинення або відхилення операцій.

Відсутність чіткої регуляції криптоіндустрії на рівні закону: банкам краще взагалі не проводити таких операцій, аніж наражати себе на ризики із транзакціями та клієнтами. За аналогією — банки іноді взагалі відмовляють клієнтам в обслуговуванні з дуже розпливчастими поясненнями.

криптоіндустрії на рівні закону: банкам краще взагалі не проводити таких операцій, аніж наражати себе на ризики із транзакціями та клієнтами. За аналогією — банки іноді взагалі відмовляють клієнтам в обслуговуванні з дуже розпливчастими поясненнями. Власна внутрішня політика банків , яку іноді не пояснюють клієнтам взагалі: це також випливає із консерватизму банків і є наслідком того, що в самих банках дуже мало фахівців з питань крипти. А поки вони масово з’являться в банківській системі, «баги» з обслуговуванням транзакцій, пов’язаних із криптою (або просто схожих на них), будуть супроводжувати всіх криптанів, які не можуть відмовитись від банківського обслуговування і не втратили зв’язку з ним.

, яку іноді не пояснюють клієнтам взагалі: це також випливає із консерватизму банків і є наслідком того, що в самих банках дуже мало фахівців з питань крипти. А поки вони масово з’являться в банківській системі, «баги» з обслуговуванням транзакцій, пов’язаних із криптою (або просто схожих на них), будуть супроводжувати всіх криптанів, які не можуть відмовитись від банківського обслуговування і не втратили зв’язку з ним. Технічні фільтри , які автоматично блокують платежі за ключовими словами або реквізитами: вони можуть виникати або внаслідок розпоряджень банківського регулятора, або з інших причин — банки зазвичай не документують таких «опцій незручності» для своїх клієнтів, хоча контакт-центр за вашим зверненням пояснить, що і чому сталось, які ваші подальші дії, аби завершити транзакцію чи скасувати її, повернувши гроші на свій рахунок.

, які автоматично блокують платежі за ключовими словами або реквізитами: вони можуть виникати або внаслідок розпоряджень банківського регулятора, або з інших причин — банки зазвичай не документують таких «опцій незручності» для своїх клієнтів, хоча контакт-центр за вашим зверненням пояснить, що і чому сталось, які ваші подальші дії, аби завершити транзакцію чи скасувати її, повернувши гроші на свій рахунок. В певних випадкахбанки блокують транзакції, які пов’язані з картками та/або рахунками, що були прив’язані до бірж до 2022 року.

Очевидно, що в цій ситуації винна не крипта і не ви, а системна інерція банківського сектору та відставання нормативного регулювання з боку держави від стрімкого розвитку технологій.

Саме з цієї причини ми все частіше бачимо колаборації міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard із криптосервісами, криптобіржами та системами розрахунків: МПС також намагаються якнайшвидше інтегруватись у криптовалютні екосистеми для заробітку та скинути з себе обмеження банківського консерватизму та регуляторних затримок.

Що може трапитися через банківські обмеження?

Нічого страшного — ваші гроші нікуди не зникнуть.

Транзакція, врешті-решт, пройде, хоча і з затримкою. Найгірше, що може статися — вона буде заблокована, кошти повернуться відправникові, тож доведеться шукати інший спосіб їхнього отримання чи переказу.

Блокування рахунку — це не смертельно: банк його розблокує, коли отримає ваші пояснення щодо операцій та їхньої законності, а насамперед — підтвердження джерел походження грошей, які ви мали у банку, та їхньої законності.

Або гроші просто повернуться на рахунок, з якого були відправлені, якщо банк «забракував» транзакцію з якихось причин.

Отже, приводів для паніки в будь-якому разі немає.

Єдиний виняток — переказ з біржового рахунку на банківський рахунок: в деяких випадках, якщо банк визначить операцію як сумнівну, а ви не зможете чітко пояснити її суть або підтвердити свої слова документально, гроші будуть втрачені назавжди.

А головне пам’ятати: далеко не всі ваші криптооперації банк може зупинити через їхній зв’язок із криптою. Як ми вже зазначили вище, виведення коштів з біржових балансів краще не робити на класичні банківські рахунки через високий ризик блокування операцій чи навіть втрати коштів. А от у разі проведення P2P-операції щодо виходу із крипти на банківську картку успіх транзакції найбільш імовірний, якщо повністю та коректно описати банку суть транзакції, а ще краще — мати підтверджувальні документи.

Значну частку операцій банки можуть зупиняти (і вже зараз це роблять), якщо клієнт не зможе підтвердити джерела та законність походження коштів — це універсальна вимога, яка не має прямого стосунку безпосередньо до крипти. Вона лише один із елементів витрат клієнтів банків, які опиняються під контролем.

Що робити, якщо банк блокує криптовалютні транзакції

Найбільш очевидний спосіб —не намагатися «переламати» банк, пояснюючи йому свою правоту. Можна просто вибрати інший банк (ми вже казали про різні внутрішні політики) чи взагалі інший спосіб купівлі та проведення операцій із криптовалютами, які не викликають підозр і працюють поза традиційними банківськими шаблонами.

Саме тут на допомогу приходять криптосервіси з підтримкою різних методів оплати, таких як SWIFT, IBAN, Revolut Pay, Google/Apple Pay, або навіть готівка — найвищий рівень криптосвободи.

Як це реалізовано на практиці

Для прикладу можна розглянути платформу ObmenAT24 — вона надає широкий спектр каналів для операцій із криптоактивами. А її робота збудована так, що і початківець, і досвідчений криптан можуть проводити обміни й операції без ризиків блокування транзакцій.

Усе завдяки широкому набору методів оплати, серед яких:

IBAN — зручний варіант безпосереднього переказу коштів з банківського рахунку;

— зручний варіант безпосереднього переказу коштів з банківського рахунку; Revolut Pay — ідеальний для тих, хто працює через європейські платформи;

— ідеальний для тих, хто працює через європейські платформи; Google Pay / Apple Pay — швидко та зручно, як розрахуватись за каву чи зробити будь-яку онлайн-покупку;

— швидко та зручно, як розрахуватись за каву чи зробити будь-яку онлайн-покупку; SWIFT — класичний інструмент для переказів у валюті;

— класичний інструмент для переказів у валюті; готівка — для придбання крипти через більш ніж 90 партнерських точок обміну в 30 містах України та 40 столицях світу або для її продажу з криптогаманців (про них ми писали тут) із можливістю отримати готівку у фіатних валютах через наявні партнерські пункти.

Це дає змогу клієнтам вибрати найбільш зручний варіант, враховуючи свої умови й обставини, і не залежати від ставлення банку до крипти чи від невідомих широкому загалу технічних фільтрів.

А банківські транзакції з криптою — це точно законно?

Абсолютно! Ви маєте повне право вільно розпоряджатися своїми коштами, і купівля криптовалюти за власні гроші не порушує жодного закону. Як і ваше умовне бажання жбурляти власні купюри за вітром чи у воду — це не заборонено. Але за ключової умови — якщо ви можете пояснити банку природу цих грошей і законність їхнього походження, а суми ваших переказів з банківського рахунку мають співпадати з вашими ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНИМИ доходами. Якщо ви студент із доходом, що дорівнює розміру офіційної стипендії, то блокування будь-яких (не тільки криптовалютних) операцій — це лише питання часу.

Як ще більш вигідно проводити операції з криптою?

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Світ змінюється — змінюйте і ви свої фінансові звички.

Сьогодні існує безліч способів проводити криптооперації без ризиків — швидко, зручно і без жодних бар'єрів.