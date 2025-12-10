«Це повна брехня»: Уряд Японії спростував відмову щодо заморожених активів рф

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це повна брехня», — заявив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура, коментуючи публікацію Politico.

Мімура заявив, що Японія підтримує Україну, керуючись власними національними інтересами. Нинішня ситуація в Україні, додав він, сприймається Токіо як аналогічна до потенційних викликів у Східній Азії, де Японія в майбутньому може опинитися в подібному становищі.

Передісторія

Вранці 9 грудня видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати план Євросоюзу щодо вилучення заморожених російських активів у розмірі $30 млрд та їх використання для надання кредитів Україні.

Читайте також: Франція приховала від ЄС інформацію про «заморожені» активи рф на 18 млрд євро — FT

Франція приховує заморожені активи

Париж опинився під тиском у ЄС, після того, як приховав інформацію про французькі банки, в яких зберігаються заморожені російські активи, а також про те, як використовуються нараховані за ними відсотки, пише Financial Times (FT). Йдеться про 18 млрд євро, переважно заморожених у приватних банках.

Прибуток Euroclear

Як зазначає видання, Euroclear отримує прибуток від заморожених російських активів, але він не має договірних зобов'язань щодо виплати відсотків за ними росії.

Ці кошти вже використовуються для забезпечення кредиту Україні на 50 млрд євро. У той самий час приватні банки зазвичай зобов'язані утримувати й у кінцевому підсумку виплачувати росії все чи частина відсотків, що виникають за депозитами.

Читайте також: Бельгія виступила проти конфіскації активів росії, побоюючись за свою репутацію

План Єврокомісії

Єврокомісія на початку грудня представила два варіанти подальшого фінансування України: видача «репараційного» кредиту за рахунок російських активів (передбачається, що Київ поверне його у разі компенсації з боку росії) та запозичення, які спиратимуться на бюджет ЄС.

Проти репараційного кредиту виступає Бельгія, яка вважає, що це пов'язано з ризиками подання позовів з боку росії. Про наслідки для довіри до євро як резервної валюти при застосуванні запропонованого Єврокомісією механізму також говорила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.