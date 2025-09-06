Бельгія виступила проти конфіскації активів рф, побоюючись за свою репутацію

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив рішучу позицію своєї країни проти будь-яких кроків з конфіскації або інвестування заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, такий крок несе загрозу для довгострокової довіри до Бельгії як до глобального фінансового центру. Про це передає Euronews.

Позиція Брюсселя

Міністр заявив, що його уряд виступає проти цієї ідеї, попри нещодавні заклики президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Відверто кажучи… конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії», — сказав він.

Прево пояснив, що такий крок став би «дуже поганим сигналом для інших країн світу», які також зберігають свої суверенні активи в Європі, і міг би «зруйнувати» довіру до євро. Він також виключив альтернативний план щодо передачі активів до окремого інвестиційного фонду, наголосивши, що експерти вказують на високі юридичні та фінансові ризики обох сценаріїв.

Позиція щодо України та безпекових гарантій

Водночас міністр підтвердив, що Бельгія є частиною «Коаліції охочих» і зробить свій внесок у підтримку післявоєнної України. За його словами, допомога «переважно включатиме авіацію», а також, можливо, участь у зусиллях з розмінування.

Крім того, Прево закликав адміністрацію Трампа надати чіткі «рамки» щодо глибини та міцності гарантій безпеки, які США готові запропонувати Україні, зазначивши, що у Вашингтоні спостерігаються «кілька змін у планах та способі мислення» щодо війни.