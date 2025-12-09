Японія спростувала інформацію щодо відмови конфіскації заморожених російських активів

Уряд Японії у вівторок, 9 грудня, спростував повідомлення ЗМІ про те, що він нібито відхилив запит Європейського Союзу приєднатися до планів використання заморожених російських державних активів для фінансування України. Про це повідомляє Reuters.

«Це абсолютно неправдива інформація», — заявив заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура, коментуючи статтю Politico.

Позиція Японії

Мімура, який координує економічну політику з іншими країнами, підкреслив, що Японія діє на користь України, керуючись власними національними інтересами. Він зазначив, що Японія може одного дня зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії, натякаючи на необхідність захисту суверенного імунітету активів.

Суть спростування

Видання Politico раніше повідомило що під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 Токіо скептично поставилося до прохання Брюсселя скопіювати його план щодо передачі Україні грошової вартості російських суверенних активів, які зберігаються у бельгійському банку Euroclear.

Зазначалося, що міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила можливість використання близько $30 мільярдів заморожених російських активів Японії для надання позики Україні, посилаючись на юридичні застереження.

Ацуші Мімура спростував це твердження.

«Міністр Катаяма ніколи не робила такого коментаря (на зустрічі G7, — ред.). Вона повідомила присутнім, що Японія готується до конкретних кроків для підтримки (України, — ред.)», — заявив він.

План Єврокомісії

Єврокомісія на початку грудня представила два варіанти подальшого фінансування України: видача «репараційного» кредиту за рахунок російських активів (передбачається, що Київ поверне його у разі компенсації з боку росії) та запозичення, які спиратимуться на бюджет ЄС.

Проти репараційного кредиту виступає Бельгія, яка вважає, що це пов'язано з ризиками подання позовів з боку росії. Про наслідки для довіри до євро як резервної валюти при застосуванні запропонованого Єврокомісією механізму також говорила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.