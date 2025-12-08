Українці платять за світло більше, ніж поляки та угорці: інфографіка

Українські ціни на електроенергію на РДН не поступаються європейським і є вищими, ніж середні по Європі. Про це повідомляють аналітики GMK Center.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що з цінами в Україні

Зокрема у листопаді, за даними «Оператора ринку», середньозважена ціна купівлі-продажу е/е в Україні на РДН становила 6830,49 грн/МВт·год (€140/МВт·год за середнім курсом євро до гривні за період).

Вона була майже на третину вищою, ніж у сусідній Польщі, та в 1,2 раза більшою, ніж в Угорщині. Торік цей показник становив €109,5/МВт·год, тоді як середній по Європі — €82,02/МВт·год.

Читайте також: Тарифи обленерго у 2026 році зростуть у два етапи

Тарифи та промисловість

Наразі європейські промисловці активно дискутують щодо фіксованої промислової ціни на електроенергію в Німеччині у розмірі €50/МВт·год протягом 3 років. Її планують запровадити із 2026 року, переговори з ЄК перебувають на завершальній стадії. Аргументи інших європейських країн (Італія, Чехія) полягають у тому, що це спотворить конкуренцію.

Українська промисловість уже вимушена працювати в нерівних умовах із європейськими конкурентами. На тлі російських обстрілів енергетики для промислових споживачів і бізнесу країни запроваджуються графіки обмеження потужності, з 8 листопада вони стали цілодобовими.

Така ситуація з енергоносіями в Україні пояснюється збитками, завданими її енергосистемі внаслідок атак РФ. У жовтні-листопаді 2025 вона різко погіршилася через масштабні систематичні удари росіян. Внаслідок цього потужності системи передачі є недостатніми для постачання із заходу на схід країни, через що Україна в листопаді не використовувала весь технічний перетин для імпорту.

Галузеві асоціації також активно виступають проти підвищення тарифів «Укренерго» на послуги з передачі електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік.

Регулятор пропонував підняти їх із 686,23 до 785,39 грн/МВт·год (+14%) та з 98,97 до 110,03 грн/МВт·год (+11%) відповідно.