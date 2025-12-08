Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».
8 грудня 2025, 8:53
Тарифи обленерго у 2026 році зростуть у два етапи
Як зміняться ціни для різних класів споживачів
НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за стимулюючим регулюванням (RAB), методологією «Витрати+».
Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК «Укренерго»:
- 1 етап — з 1 січня 2026 року;
- 2 етап — з 1 квітня 2026 року.
Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:
- для 1 класу — до 12%;
- для 2 класу — 2%.
На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.
Нагадаємо
НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК «Укренерго» на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год — з 1 квітня.
