Тарифи обленерго у 2026 році зростуть у два етапи

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи операторів системи розподілу на 2026 рік. Підвищення тарифів заплановано у два етапи. Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

Як зміняться ціни для різних класів споживачів

НКРЕКП затвердила тарифи операторів системи розподілу (ОСР), які працюють за стимулюючим регулюванням (RAB), методологією «Витрати+».

Підвищення тарифів буде поетапним, аналогічно тарифу НЕК «Укренерго»:

1 етап — з 1 січня 2026 року;

2 етап — з 1 квітня 2026 року.

Середнє зростання тарифів на 1 етапі складе 3,2%:

для 1 класу — до 12%;

для 2 класу — 2%.

На 2 етапі підвищення тарифів становитиме 0,2%.

Нагадаємо

НКРЕКП 5 грудня затвердила тариф НЕК «Укренерго» на передачу на 2026 рік в розмірі 713,68 грн/МВт*год з 1 січня по 31 березня та в розмірі 742,91 грн/МВт*год — з 1 квітня.