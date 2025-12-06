Multi від Мінфін
6 грудня 2025, 12:06

Фабрикатор, теріолог та інші: Державна служба зайнятості назвала топ-5 незвичних професій в Україні

Служба зайнятості назвала п’ять професій, які на відміну від економіста, столяра, кухаря та ІТ-спеціаліста, вважаються незвичними та не всім знайомими.

Служба зайнятості назвала п’ять професій, які на відміну від економіста, столяра, кухаря та ІТ-спеціаліста, вважаються незвичними та не всім знайомими.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТоп-5 незвичних професій в УкраїніБатанникЗагалом в українському Національному класифікаторі професій є 9 розділів, які систематизують усі базові найменування професій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-5 незвичних професій в Україні

  • Батанник

Загалом в українському Національному класифікаторі професій є 9 розділів, які систематизують усі базові найменування професій. Це законодавці з керівниками, професіонали, фахівці, технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники сільського та рибальського господарств, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування устаткування та найпростіші професії.

Батанник належить до робітників-текстильників та швейників, які в свою чергу відносяться до кваліфікованих робітників з інструментом. Наразі така посада не є дуже популярною. Робітники батанники займаються текстильним виробництвом, а саме обробкою або виробництвом тканини.

Найчастіше це ткачі та в’язальники, які працюють з бавовною. Ця професія передбачає ручну працю, але часто потребує спеціальних навичок, які можна здобути безпосередньо на виробництві, або під час навчання у професійно-технічних закладах.

  • Реолог

Це міждисциплінарний вчений або інженер, який вивчає плин складних рідин або деформацію м’яких твердих тіл. Міждисциплінарний означає, що не існує диплома, який здатен закрити потребу в знаннях, які потребує дана професія. Загалом реологія найбільше є фізичною наукою.

Проте, найчастіше така професія вимагає освіти за спеціальністю «Фізика та астрономія», а також часто окремо потребує інженерну освіту. При чому це має бути не просто фахівець, який займається розробкою чи обслуговуванням технічних пристроїв. Такий спеціаліст повинен мати навички в дуже багатьох сферах, щоб розуміти способи взаємодії з в’язких рідинами і есенціями аномальної в’язкості з гірськими породами, суспензіями, гідросумішами та багато з чим іншим. Якщо підсумувати та пояснити простими словами, реологи вивчають, як різні матеріали поводяться під великими навантаженнями.

  • Теріолог

Походження назви цієї професії дуже цікаве. Більшість країн світу беруть назву цієї професії від латинського слова «mamma» — «мамма», східнослов'янська група мов послуговується грецькою «θηρίον» — «сіріон», рідше «теріон».

Загалом же це слово означає звір чи ссавець. В ідеалі ця професія українською мала б називатися ссавцезнавець. Ссавцезнавець — це в першу чергу науковець. Він вивчає ссавців: їх біологію, поведінку, еволюцію та середовище існування. Такі спеціалісти є біологами, зоологами та професіоналами споріднених професій. І всі — з вищими освітами.

  • Фабрикатор

При прочитанні цього слова, перша асоціація буде вірною. Це фахівець, який займається плануванням, координацією та контролем виробничого процесу на фабриках та заводах. Найчастіше професія має прив’язку до металургійної промисловості. Такі спеціалісти займаються розробленням технічних завдань та контролюють виробничі процеси.

Професія в Україні класифікується, як фахівці. Тобто спеціалісти, які мають знання в природничих, технічних та гуманітарних галузях. Найчастіше на посади фабрикаторів шукають людей із вищою освітою в галузі інженерії виробництва й будівництва, а також металургії.

  • Цілитель

І це не персонаж настільних чи комп’ютерних ігор. Такі фахівці допомагають іншим досягти фізичної, психічної чи духовної рівноваги, часто за допомогою альтернативних методів, які називають передачею життєвої енергії. В класифікаторі професій вони іменуються, як фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини.

Тобто, в наш час всі адепти такого лікування повинні мати державну реєстрацію та сплачувати податки за отримані доходи. В цю категорію, крім цілителя, входять натуропат (люди, що є прихильниками гомеопатії) та фахівці безконтактного масажу.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що згідно з макроекономічним та монетарним оглядом НБУ, в Україні фіксується значний дисбаланс у динаміці попиту та пропозиції на ринку праці, що призводить до послаблення тиску на ньому.

У листопаді 2025 року зростання кількості резюме (пропозиція робочої сили) становило в середньому 27% у річному вимірі, тоді як зростання кількості вакансій (попит) було значно повільнішим — 9% у річному вимірі.

Незважаючи на зростання кількості шукачів, брак робочої сили залишається проблемою № 1 для опитаних підприємств ще з листопада 2024 року. Щоправда, упродовж 2025 року цей показник, хоч і був стабільно високим, поступово знижувався.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
