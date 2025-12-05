Не тільки зарплата: чому українці масово хочуть звільнитися — дослідження

Експертно-аналітичний центр GRC.UA оприлюднив тривожні результати дослідження мотивації та задоволеності українських працівників, які свідчать про високий ризик плинності кадрів. В опитуванні взяли участь понад 600 респондентів із різних секторів економіки. Про це повідомляє NV Бізнес.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головний висновок: фінансові фактори вже не є єдиною проблемою — не менш критичними стали питання розвитку, визнання та якісної комунікації.

Головні причини, які змушують задуматися про звільнення

Респонденти могли обирати до трьох варіантів. Найпоширеніші:

Відсутність розвитку — 55%.

Низька компенсація — 55%.

Відчуття недооцінки — 50%.

Вигорання / надмірне навантаження — 45%.

Відсутність сенсу або впливу — 20%.

Проблеми зі стосунками з керівником — 20%.

Відсутність зворотного зв’язку — 10%.

Тривожний сигнал: Відчуття цінності

Лише кожен четвертий співробітник (25%) відповів, що почувається «дуже цінним» для своєї компанії. Решта відповідей розподілилася так:

«Скоріше цінним» — 45%

«Скоріше не цінним» — 30%

Це є прямим сигналом для роботодавців, що більшість працівників не відчувають себе по-справжньому важливими.

Читайте також: Кількість шукачів роботи в Україні зростає у 3 рази швидше, ніж кількість вакансій — НБУ

Проблема зі зворотним зв'язком

Нерегулярний фідбек — ще одна системна проблема. Аж 65% працівників отримують якісний зворотний зв'язок рідше, ніж раз на три місяці (40% — раз на 3−6 місяців, а 25% — майже ніколи). Така частота не відповідає сучасним стандартам управління персоналом.

«Компанії очікують високої продуктивності та залученості, але часто недооцінюють важливість розвитку, зворотного зв’язку та прозорої комунікації. Наші дані показують системну проблему: працівники не відчувають себе почутими й потрібними», — заявила генеральний директор GRC.UA Марина Маковій.

Сьогодні працівники очікують: можливостей для розвитку, регулярного змістовного фідбеку, визнання внеску та справедливої компенсації.