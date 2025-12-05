Кількість шукачів роботи в Україні зростає у 3 рази швидше, ніж кількість вакансій — НБУ

В Україні фіксується значний дисбаланс у динаміці попиту та пропозиції на ринку праці, що призводить до послаблення тиску на ньому. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

У листопаді 2025 року зростання кількості резюме (пропозиція робочої сили) становило в середньому 27% у річному вимірі, тоді як зростання кількості вакансій (попит) було значно повільнішим — 9% у річному вимірі.

Секторальні диспропорції посилюються

Незважаючи на загальне послаблення тиску, на ринку зберігаються значні диспропорції за секторами:

Найбільш затребувані робітничі спеціальності: Зростання вакансій становило 20% р/р, але кількість резюме зросла на 57% р/р. Це означає, що на одну посаду претендує в середньому 1,1 кандидата.

Продажі та закупівлі: Ситуація тут значно гірша для шукачів роботи. Кількість вакансій скоротилася на 2%, а кількість резюме зросла на 78% р/р. Як наслідок, конкуренція є найвищою — 2,7 кандидата на одну вакансію.

Дефіцит кадрів та вплив обстрілів

Незважаючи на зростання кількості шукачів, брак робочої сили залишається проблемою № 1 для опитаних підприємств ще з листопада 2024 року. Щоправда, упродовж 2025 року цей показник, хоч і був стабільно високим, поступово знижувався.

НБУ зазначає, що складність пошуку працівників дещо знизилася у жовтні. Це, ймовірно, свідчить про незначне зменшення попиту на робочу силу, спричинене посиленням обстрілів та погіршенням енергопостачання в країні.

Нагадаємо

Раніше в НБУ заявили, що дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років не мав помітного ефекту на ринок праці. За словами регулятора, переважна більшість чоловіків цієї вікової групи є студентами і не належить до робочої сили країни, що нівелювало ризики посилення дефіциту кадрів