6 грудня 2025, 8:30

У Міністерстві фінансів розповіли, коли змінять оподаткування ФОП

Мінфін відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, консультуючись з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Мінфін відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, консультуючись з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами.
Фото: blog.portmone.com.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коли запровадять зміни

Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту», контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг.

Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу.

Читайте також: Один вид діяльності виключили зі спрощеної системи: Гетманцев розкрив деталі

Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес.

Мінфін наголошує: завдання такого комплексного рішення — об'єднати бізнес, ФОПів, аналітичні центри та суспільство навколо спільної мети: зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та, як результат, забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва.

Читайте також: Питання змін для ФОП та запровадження ПДВ знято з порядку денного — голосів у Раді немає

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 3 грудня під час зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного.

За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
