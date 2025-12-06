У Міністерстві фінансів розповіли, коли змінять оподаткування ФОП

Мінфін відкритий до процесу напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, консультуючись з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Коли запровадять зміни

Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту», контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг.

Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу.

Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес.

Мінфін наголошує: завдання такого комплексного рішення — об'єднати бізнес, ФОПів, аналітичні центри та суспільство навколо спільної мети: зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та, як результат, забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 3 грудня під час зустрічі парламентської фракції було озвучено, що питання можливих змін для ФОП та запровадження ПДВ для підприємців наразі не обговорюється і повністю знято з порядку денного.

За словами учасників зустрічі, необхідної підтримки в сесійній залі для таких ініціатив немає.