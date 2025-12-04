Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалила рішення про продовження терміну дії тимчасової адміністрації в неплатоспроможному АТ «РВС Банк». Про це повідомляє пресслужба Фонду.
4 грудня 2025, 16:05
Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію у РВС Банку
Тимчасова адміністрація продовжується на один місяць:
- Початок: з 5 грудня 2025 року.
- Закінчення: до 4 січня 2026 року (включно).
Це рішення (№ 1121 від 3 грудня 2025 року) також продовжує повноваження уповноваженої особи ФГВФО — Новикова Дениса Анатолійовича — на аналогічний термін.
Нагадаємо
5 листопада розпочато процедуру виведення з ринку АТ «РВС Банк» шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 5.11.2025 року до 4.12.2025 року (включно).
Тимчасову адміністрацію в АТ «РВС Банк» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 4.11.2025.
