Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію у РВС Банку

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ухвалила рішення про продовження терміну дії тимчасової адміністрації в неплатоспроможному АТ « РВС Банк». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Тимчасова адміністрація продовжується на один місяць:

Початок: з 5 грудня 2025 року.

Закінчення: до 4 січня 2026 року (включно).

Це рішення (№ 1121 від 3 грудня 2025 року) також продовжує повноваження уповноваженої особи ФГВФО — Новикова Дениса Анатолійовича — на аналогічний термін.

Нагадаємо

5 листопада розпочато процедуру виведення з ринку АТ «РВС Банк» шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 5.11.2025 року до 4.12.2025 року (включно).

Тимчасову адміністрацію в АТ «РВС Банк» запроваджено на підставі рішення Правління Національного банку України від 4.11.2025.