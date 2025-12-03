Українці масово активують програму «3000 км Україною»: Найпопулярніші напрямки

Національний перевізник «Укрзалізниця» сьогодні, 3 грудня, запустив у роботу пілотну версію програми «3000 км Україною» у своєму мобільному застосунку. Як повідомили у пресслужбі компанії, старт програми викликав величезний ажіотаж серед пасажирів.

«За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км», — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Найпопулярніші напрямки

Крім того, за першу годину роботи програми вже «розлетілася перша тисяча квитків» на рейси, які відправляються з прифронтових областей.

Найпопулярніші виявилися такі напрямки:

Рейси із Запоріжжя.

Рейси з Харкова.

Перший етап програми «3000 км Україною»

В Укрзалізниці повідомили, що у грудні програма «3000 км Україною» працюватиме у тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів.

Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме у:

вагонах плацкарт,

купе,

регіональних поїздах,

2 клас Інтерсіті.

Щоб скористатися програмою, встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці. Отримати можна до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

Як оформити квиток за кілометри

Крок 1. Завантажте або оновіть застосунок. Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою «Дія.Підпис».

Крок 2. Знайдіть позначку «3000» та натисніть «Взяти участь» — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі.

Крок 3. Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри — вони автоматично спишуться з бонусного рахунку

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№ 101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),

№ 103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,

№ 109/110 Львів — Миколаїв,

№ 115/116 Суми — Київ,

№ 121/122 Миколаїв — Київ,

№ 127/128 Львів — Запоріжжя,

№ 141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,

№ 143/144 Суми — Рахів,

№ 39/40 Солотвино — Запоріжжя,

№ 45/44 Харків — Ужгород,

№ 47/48 Запоріжжя — Мукачево,

№ 51/52 Одеса — Запоріжжя,

№ 53/54 Дніпро — Одеса,

№ 61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,

№ 773/774 Київ — Конотоп,

№ 87/88 Ковель — Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів — Чернігів,

№ 895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№ 15/16 Харків — Ясіня,

№ 17/18 Харків — Ужгород,

№ 41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№ 719/720 Харків — Київ,

№ 723/722 Харків — Київ,

№ 731/732 Запоріжжя — Київ.

Важливо знати:

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо (функціонал надалі допрацьовуватиметься).

Діти від 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у «Дії» (додайте свідоцтво про народження дитини).

За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.

3000 км не обов'язково використовувати в грудні 2025 року — найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

Невикористаний залишок від 3000 км Україною надалі можна буде конвертувати у бонусні «обіймашки» в програмі лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Цей функціонал з'явиться в застосунку УЗ у 2026 році.

«Рейси для пілотного етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій. Надалі у періоди поза гарячим сезоном Укрзалізниця запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік», йдеться у повідомленні компанії.

