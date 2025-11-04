Програма «УЗ-3000» не потребує держкоштів: преміум-сегмент покриє безкоштовні кілометри

Програма «УЗ-3000», яка надасть кожному українцю можливість безкоштовно проїхати 3 000 кілометрів залізницею, буде реалізована без залучення додаткових коштів із державного бюджету. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами, передає Радіо Свобода.

Механізм компенсації та фінансування

За словами Перцовського, програма фінансуватиметься за рахунок двох основних джерел:

Порожні місця: Використання місць, які залишаються вільними у непіковий сезон. Минулого року за чотири зимові місяці пустувало близько мільйона місць.

Динамічне ціноутворення: Компенсація витрат відбудеться за рахунок більш гнучкого ціноутворення у преміум-сегменті (вагони 1-го класу, СВ та міжнародне сполучення), де плануються також додаткові сервіси.

«Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається „кілометрами“… паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують», — пояснив Перцовський.

Час дії програми

Програма триватиме чотири місяці — у період традиційно нижчого попиту на квитки. Мета ініціативи — збалансувати попит, заповнити вільні місця та розвантажити пікові дати.

Запуск «УЗ-3000» заплановано на грудень. На першому етапі фокус буде зроблено на пасажирах із прифронтових територій. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що йдеться про обласні центри, де загалом проживають 12 мільйонів людей.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко додала, що хоча Укрзалізниця отримує підтримку від держави (13 млрд грн у 2025 році і 16 млрд грн у 2026 році) для компенсації збитковості пасажирських перевезень, ці кошти не дорівнюють фінансуванню програми «УЗ-3000».

