Стало відомо, коли розпочнеться відновлення роботи ТОК Gulliver

Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку ухвалила рішення про початок поетапного відновлення роботи торгово-офісного комплексу (ТОК) Gulliver у Києві. Часткове відкриття об'єкта стане можливим після успішної ліквідації обставин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації в окремих частинах будівлі. Про це повідомляє пресслужба банку.

Відкриття перших поверхів заплановано на 12 грудня

За результатами проведених ремонтно-відновлювальних робіт та тестування обладнання, комісія дозволила безпечну експлуатацію деяких частин комплексу:

1 грудня 2025 року вже відновило роботу відділення Ощадбанку, розташоване в ТОК Gulliver.

12 грудня 2025 року для відвідувачів торгово-розважальної частини комплексу буде відкрито доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів.

Ця дата була узгоджена з орендарями, виходячи з їхньої готовності повноцінно відновити роботу. Точний перелік магазинів, які відчинять свої двері, буде повідомлено додатково.

Подальші етапи

Зазначається, що рішення щодо термінів відкриття інших поверхів та офісної частини ТОК Gulliver ухвалюватимуться поступово. Це залежатиме від подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації — наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу, які були виявлені після діяльності попереднього власника.

Контекст

Комплекс Gulliver перейшов у власність консорціуму державних банків через невиконання боржником зобов'язань за кредитним договором:

Дата реєстрації права власності: 26 липня 2025 року.

Частки: Право власності на ТОК Gulliver було зареєстровано за консорціумом, у якому Ощадбанк має 80%, а Укрексімбанк — 20%.

Причина: Об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Банки розпочали процедуру стягнення через невиконання ТОВ «Три О» (колишнього власника комплексу) своїх зобов’язань.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці жовтня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк оголосили про тимчасове закриття ТОК Gulliver. Рішення було ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботував передачу управління.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

27 листопада 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл державним банкам — Ощадбанку та Укрексімбанку — на набуття контролю над єдиним майновим комплексом Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver.