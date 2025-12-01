Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 9:35

Tesla фіксує різке падіння: мінус 58% продажів у Франції та 49% у Данії

Кількість реєстрацій нових автомобілів у Франції у листопаді зменшилася на 0,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, до 132 927 одиниць, а реєстрація нових автомобілів Tesla у Данії впала на 49%. Про це повідомляє investing.

Кількість реєстрацій нових автомобілів у Франції у листопаді зменшилася на 0,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, до 132 927 одиниць, а реєстрація нових автомобілів Tesla у Данії впала на 49%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння продажів у Франції

Tesla зазнала різкого падіння на французькому ринку, продажі якого впали на 57,83% до 1591 автомобіля у листопаді.

Показники виробника електромобілів у Франції були слабкими протягом 2025 року, а продажі Tesla з початку року впали на 32,79%.

Ширший французький автомобільний ринок також скоротився, хоча й менш різко, на 4,92% за той самий період.

Читайте також: Виклик для Tesla: Mercedes робить серйозну заявку на перерозподіл ринку преміальних електромобілів

Реєстрація автомобілів Tesla в Данії

Згідно з даними, опублікованими в понеділок bilstatistik.dk, реєстрація нових автомобілів Tesla у Данії знизилася на 49% у листопаді порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Виробник електромобілів зареєстрував 534 нових автомобілів у Данії протягом листопада, що менше, ніж у листопаді попереднього року.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», реєстрації Tesla у Європі, ЄАВТ та Великій Британії знизилися на 10,5% у річному обчисленні до 39 837 одиниць у вересні.

Безліч європейських автовиробників випустили цього року нові пропозиції електромобілів, тоді як імідж бренду Tesla в Європі залишався слабким через громадську зневагу до генерального директора Ілона Маска.

Tesla зафіксувала рекордно високі поставки протягом вересневого кварталу, хоча аналітики пояснили цю тенденцію переважно тим, що клієнти прискорили свої покупки до закінчення терміну дії податкових пільг на електромобілі в США.

Прибуток компанії за третій квартал розчарував ринки, оскільки маржа прибутку залишалася низькою і зазнавала додаткового тиску через перехід Tesla до технологій штучного інтелекту та робототехніки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
