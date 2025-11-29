Виклик для Tesla: Mercedes робить серйозну заявку на перерозподіл ринку преміальних електромобілів

Німецький автогігант Mercedes-Benz робить серйозну заявку на перерозподіл ринку масових преміальних електромобілів. Компанія представила модель CLA EV нового покоління, яка поєднує в собі найсучасніші технології бренду, конкурентну ціну та характеристики, що перевершують показники головного конкурента — Tesla Model 3. Про це повідомляє профільне видання Electrek.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна та модифікації

Mercedes-Benz оголосив, що стартова ціна на модель 2026 CLA 250+ з технологією EQ становитиме $47 250. Повнопривідна версія CLA 350 4MATIC коштуватиме від $49 800 (без урахування плати за доставку в розмірі $1 250).

Початок постачання перших моделей клієнтам заплановано вже на наступний місяць, а повномасштабне нарощування виробництва відбудеться на початку 2026 року.

Технологічна перевага: 800 вольтів та рекордний запас ходу

Новий електричний седан побудовано на передовій 800-вольтній архітектурі, що забезпечує високу ефективність та надшвидку зарядку.

Батарея: ємність 85 кВт·год.

Запас ходу: до 374 миль (близько 602 км) для базової версії.

Швидкість зарядки: використання станції потужністю 320 кВт дозволяє додати 100 миль (160 км) пробігу всього за 5 хвилин, або 202 милі (325 км) за 10 хвилин.

Для порівняння, базова Tesla Model 3 (Standard RWD) коштує $36 990 і має запас ходу 321 милю, а повнопривідна версія (Long Range AWD) стартує від $47 490 із запасом ходу 346 миль. Таким чином, Mercedes пропонує більшу дальність пробігу у порівнянному ціновому сегменті.

Дизайн та «цифровий» інтер'єр

Автомобіль отримав аеродинамічний дизайн із коефіцієнтом лобового опору 0,21, що ставить його в один ряд із Tesla Model 3 та Hyundai IONIQ 6. Серед зовнішніх особливостей — оновлена решітка радіатора зі 142 підсвіченими зірками.

Головною родзинкою салону стала система MBUX Superscreen. Це масив екранів загальною шириною майже 40 дюймів, що включає:

10,25-дюймовий дисплей для водія;

14-дюймовий центральний екран;

14-дюймовий екран для переднього пасажира.

Також авто оснащене преміальною аудіосистемою Burmester з технологією Dolby Atmos та найповнішим пакетом асистентів водія (ADAS) від Mercedes.