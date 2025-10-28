Продажі Tesla в Європі впали на 10,5%, BYD набирає обертів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 жовтня 2025, 9:40

Продажі Tesla в Європі впали на 10,5%, BYD набирає обертів

Продаж Tesla в Європі впав більш ніж на 10% у вересні, в той час, як продаж конкурента BYD зріс майже на 400% порівняно з минулим роком, оскільки китайський виробник електромобілів збільшив свою частку ринку в регіоні. Про це пише investing.com.

Продаж Tesla в Європі впав більш ніж на 10% у вересні, в той час, як продаж конкурента BYD зріс майже на 400% порівняно з минулим роком, оскільки китайський виробник електромобілів збільшив свою частку ринку в регіоні.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Реєстрації Tesla у Європі, ЄАВТ та Великій Британії знизилися на 10,5% у річному обчисленні до 39 837 одиниць у вересні, як показали дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA) у вівторок.

Частка ринку виробника електромобілів також скоротилася до 3,2% із 4,0%. Проте продажі значно зросли порівняно з показником попереднього місяця, що становив 14 831 одиницю.

Читайте також: Tesla випустила доступні версії своїх найпопулярніших моделей

Реєстрації нових автомобілів BYD зросли на 398% до 24963 автомобілів у вересні, а частка ринку компанії збільшилася до 2% з 0,4%. Великий відсотковий стрибок був значною мірою зумовлений обмеженою присутністю BYD у Європі минулого року, що призвело до меншої порівняльної цифри.

Продаж BYD у вересні також різко зріс у порівнянні з 11 455 одиницями, проданими в попередньому місяці.

Загальні європейські реєстрації нових автомобілів зросли на 10,7% у річному вирахуванні до 1,24 мільйона одиниць на тлі зростання впровадження електромобілів і гібридних автомобілів. Продажі бензинових та дизельних автомобілів у регіоні знизилися.

Гібридні електромобілі мали найбільшу частку ринку в Європі станом на вересень — 34,7%, за ними йдуть бензинові — 27,7%. Акумуляторні електромобілі, у яких Tesla є найбільшим гравцем, займали 16,1% ринку.

Дані за вересень показали, що продажі Tesla в Європі продовжують знижуватися, хоч і повільнішими темпами, ніж у попередні місяці. Виробник електромобілів стикається з посиленням конкуренції у регіоні, особливо з боку доступніших та порівнянних альтернатив від BYD.

Також було відмічено, що безліч європейських автовиробників випустили цього року нові пропозиції електромобілів, тоді як імідж бренду Tesla в Європі залишався слабким через громадську зневагу до генерального директора Ілона Маска.

Tesla зафіксувала рекордно високі поставки протягом вересневого кварталу, хоча аналітики пояснили цю тенденцію переважно тим, що клієнти прискорили свої покупки до закінчення терміну дії податкових пільг на електромобілі в США.

Прибуток компанії за третій квартал розчарував ринки, оскільки маржа прибутку залишалася низькою і зазнавала додаткового тиску через перехід Tesla до технологій штучного інтелекту та робототехніки.

BYD перевершила Tesla з продажу в Європі протягом кількох місяців цього року, оскільки китайський виробник електромобілів активізував свої плани міжнародної експансії.

Обидві компанії також залучені до запеклої цінової війни на великому ринку Китаю, що, як вважається, серйозно позначилося на їхній маржі в останні квартали.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
28 жовтня 2025, 10:03
#
Закапуйте вже цей труп недоавтомобіля, кому він треба.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами