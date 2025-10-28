Продажі Tesla в Європі впали на 10,5%, BYD набирає обертів

Продаж Tesla в Європі впав більш ніж на 10% у вересні, в той час, як продаж конкурента BYD зріс майже на 400% порівняно з минулим роком, оскільки китайський виробник електромобілів збільшив свою частку ринку в регіоні. Про це пише investing.com.

Деталі

Реєстрації Tesla у Європі, ЄАВТ та Великій Британії знизилися на 10,5% у річному обчисленні до 39 837 одиниць у вересні, як показали дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA) у вівторок.

Частка ринку виробника електромобілів також скоротилася до 3,2% із 4,0%. Проте продажі значно зросли порівняно з показником попереднього місяця, що становив 14 831 одиницю.

Реєстрації нових автомобілів BYD зросли на 398% до 24963 автомобілів у вересні, а частка ринку компанії збільшилася до 2% з 0,4%. Великий відсотковий стрибок був значною мірою зумовлений обмеженою присутністю BYD у Європі минулого року, що призвело до меншої порівняльної цифри.

Продаж BYD у вересні також різко зріс у порівнянні з 11 455 одиницями, проданими в попередньому місяці.

Загальні європейські реєстрації нових автомобілів зросли на 10,7% у річному вирахуванні до 1,24 мільйона одиниць на тлі зростання впровадження електромобілів і гібридних автомобілів. Продажі бензинових та дизельних автомобілів у регіоні знизилися.

Гібридні електромобілі мали найбільшу частку ринку в Європі станом на вересень — 34,7%, за ними йдуть бензинові — 27,7%. Акумуляторні електромобілі, у яких Tesla є найбільшим гравцем, займали 16,1% ринку.

Дані за вересень показали, що продажі Tesla в Європі продовжують знижуватися, хоч і повільнішими темпами, ніж у попередні місяці. Виробник електромобілів стикається з посиленням конкуренції у регіоні, особливо з боку доступніших та порівнянних альтернатив від BYD.

Також було відмічено, що безліч європейських автовиробників випустили цього року нові пропозиції електромобілів, тоді як імідж бренду Tesla в Європі залишався слабким через громадську зневагу до генерального директора Ілона Маска.

Tesla зафіксувала рекордно високі поставки протягом вересневого кварталу, хоча аналітики пояснили цю тенденцію переважно тим, що клієнти прискорили свої покупки до закінчення терміну дії податкових пільг на електромобілі в США.

Прибуток компанії за третій квартал розчарував ринки, оскільки маржа прибутку залишалася низькою і зазнавала додаткового тиску через перехід Tesla до технологій штучного інтелекту та робототехніки.

BYD перевершила Tesla з продажу в Європі протягом кількох місяців цього року, оскільки китайський виробник електромобілів активізував свої плани міжнародної експансії.

Обидві компанії також залучені до запеклої цінової війни на великому ринку Китаю, що, як вважається, серйозно позначилося на їхній маржі в останні квартали.