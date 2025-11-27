Головне за четвер: Угода з МВФ, зниження рейтингу USDT та яким буде курс долара та євро

Головне за четвер, 27 листопада.
Україна погодилася скасувати податкові пільги для доступу до кредитного пакету МВФ
Українська влада погодилася скасувати деякі податкові пільги, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. У середу МВФ оголосив про угоду на рівні персоналу щодо чотирирічної програми вартістю близько 8 мільярдів доларів, що стало позитивним сигналом для союзників України. Рада директорів кредитора, що базується у Вашингтоні, схвалить програму, як тільки Київ запровадить низку заходів щодо витрат.
Яким буде курс долара та євро у грудні в Україні: три можливі сценарії
Для гривні грудень стане одним із найскладніших місяців 2025 року. Занадто багато чинників здатні швидко і кардинально змінювати розклад на світовому та українському валютних ринках.
Бум ШІ тримає біржі на підйомі, але ризики для економіки та гривні зростають — експерт
Світова економіка поступово звикає до нової реальності геополітичної турбулентності та торговельних воєн, однак ризики уповільнення зростання й прискорення інфляції залишаються високими. Про це під час виступу на конференції «Жити на відсотки» заявив керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.
S&P знизило рейтинг стейблкоїну USDT до рівня «Слабкий»
Агентство Standard & Poor's Global Ratings знизило рейтинг стейблкоїну Tether (USDT) до п'ятого рівня: «Слабкий». Це найгірший показник стійкості за шкалою рейтингової агенції.
Куди вкладають гроші наші співвітчизники, та чому це поганий вибір
Інвестиції українців можна одночасно вважати незвично ризикованими та напрочуд консервативними. Як у розподілі фінансів поєднується цей дуалізм та які головні помилки допускають наші співвітчизники під час вибору активів, розповідає «Мінфін».
