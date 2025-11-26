США перевіряють усіх біженців часів Байдена: кого можуть позбавити статусу

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розпорядилася провести перевірку всіх справ біженців, які були прийняті до Сполучених Штатів під час каденції Джо Байдена. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на меморандум.

Кого зачіпить рішення

Це рішення може торкнутися понад 200 000 біженців, які розпочали процедуру легальної імміграції до США протягом останніх чотирьох років. Процес отримання статусу біженця є складним і тривалим — перевірки можуть тривати роками, починаючись за один-два роки до прибуття заявників до країни.

У документі йдеться про необхідність «всебічного перегляду та повторного інтерв'ю з усіма біженцями, прийнятими з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року», включно з тими, хто вже отримав грін-карту. У меморандумі посилаються на висновок Служби громадянства та імміграції США, яка вважає, що адміністрація Байдена «потенційно надавала пріоритет оперативності, кількості та прийому, а не якісним інтерв'ю та детальній перевірці».

Згідно з документом, ті, хто буде визнаний такими, що не відповідають визначенню біженця, втратять цей статус без можливості оскарження. Разом із ними втратять право на імміграцію і члени їхніх сімей — подружжя, діти чи інші родичі, якщо початковому заявнику буде відмовлено ретроактивно.

Кому в США надається статус

Відповідно до законодавства США, статус біженця надається людям, які тікають від переслідувань через расу, релігію, політичні погляди, національність або належність до певної соціальної групи.

Водночас у Всесвітній організації допомоги заявили, що вони «глибоко засмучені» таким рішенням, адже воно, за їхніми словами, «неминуче викличе занепокоєння серед багатьох людей, які бояться повернення до своїх країн».



Раніше «Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення.

4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в'їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.