Українські біженці в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи. В чому проблема

Українські біженці, які проживають у Сполучених Штатах, можуть опинитися перед загрозою продовольчої кризи. Зокрема, 1 листопада було скасовано виплати за «Програмою додаткової допомоги з харчування» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Про це повідомив генеральний директор Hope For Ukraine Юрій Боєчко в інтерв'ю Адаму Класфельду.

Чому скасували допомогу

За його словами, у середньому така допомога на одну людину становить близько 210 доларів та є досить важливою. Зміни найбільше позначилися на найвразливіших групах населення.

Відомо, що листи про скасування чи скорочення пільг SNAP почали надходити українцям, які проживають у США, наприкінці жовтня, що за словами Боєчка, стало «справжньою шоковою хвилею».

Скільки в США біженців з України

Він зазначив, що у країні зараз перебуває близько 300 тисяч українських біженців, які прибули після 2022 року та отримали статус тимчасового захисту з дозволом на перебування строком на два роки. Усі вони живуть в Америці на законних підставах, проте з 1 листопада втратили право на отримання допомоги за програмою SNAP.

Генеральний директор організації Hope For Ukraine розцінив це як одне з найжорсткіших скорочень у межах законопроєкту Big Beautiful Bill, що стосується податків і соціальних видатків. На його думку, ці зміни найбільше вдарили по найвразливіших верствах населення США.

«Щоб ви розуміли, середня допомога SNAP на одну особу становить близько 210 доларів. І, знаєте, Бюджетне управління Конгресу провело низку глибоких досліджень з цього питання. І це скорочення не матиме великого впливу на бюджет. Це не величезна стаття витрат. Але для цих сімей, як одна сім'я, з якою я вчора розмовляв, у них шестеро дітей, четверо з яких маленькі. І, знаєте, вони працюють за мінімальну зарплату. Для них допомога в розмірі близько 1000 доларів, яку вони отримували для забезпечення їжею, є надзвичайно важливою. І зараз ми бачимо на власні очі, що в Сполучених Штатах виникне серйозна продовольча криза», — пояснив Боєчко.

Він наголосив, що нині основним завданням є привернення уваги до проблеми, пов’язаної зі скороченням соціальної підтримки.

Боєчко також висловив надію, що буде ухвалено закон, здатний виправити ситуацію.