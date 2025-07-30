Трамп дозволить українським біженцям залишатися в США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, пише «Суспільне».

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Трамп заявив, що, ймовірно, дозволить українцям, які рятувалися від війни, залишатися на території США до завершення бойових дій.

«Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними», — зазначив Трамп у відповідь на відповідне запитання.

Нагадаємо

США входить до трійки лідерів серед країн за межами Європи за кількістю українських біженців, які прибули з початку повномасштабної війни. За даними дослідження Центру економічної стратегії у Сполучених Штатах перебуває близько 5,4% від загальної кількості українців, які були змушені залишити країну через війну.

4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в'їзд для жителів ще 7 країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.