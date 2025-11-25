Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 18:09

У Сербії російський нафтопереробний завод може закритися через санкції США

Єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) Сербії, NIS, контрольований російськими компаніями, опинився під загрозою повного зупинення роботи. Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні у вівторок заявив, що завод буде змушений закритися вже через чотири дні, якщо США не знімуть санкції, повідомляє Reuters.

У Сербії російський нафтопереробний завод може закритися через санкції США
Фото: wikipedia.org

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Закриття НПЗ NIS, яке забезпечує виробництво бензину, дизельного палива та авіаційного гасу, може серйозно вдарити по економіці країни напередодні зими.

Ультиматум Москві та загроза націоналізації

Вучич заявив, що дає російським власникам, до яких входять «Газпром нефть» та «Газпром», 50 днів на продаж своєї частки в NIS. В іншому випадку, Сербія перебере на себе управління операціями та зробить пропозицію про викуп їхніх активів.

«Сербія стикається з великими проблемами. Коли ви запроваджуєте санкції проти росії та її компаній, вони зрештою б'ють по нашій країні», — наголосив Вучич, зазначивши, що санкції також можуть вплинути на постачання електроенергії.

Структура власності NIS:

  • «Газпром нефть» володіє 44,9% акцій,
  • «Газпром» — 11,3%,
  • Сербії належить 29,9%,
  • Решта належить дрібним акціонерам.

Причина кризи: Санкції США та проблеми з логістикою

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти російського нафтового сектора, включно з NIS, у січні 2025 року. Після багаторазових відстрочок санкції остаточно набули чинності у жовтні.

Саме після цього банки припинили обробку платежів NIS, а хорватський трубопровід JANAF припинив постачання сирої нафти на НПЗ.

Вашингтон вимагає повного виходу росії зі складу NIS і 15 листопада дав російським власникам термін до 13 лютого 2026 року, щоб знайти покупця на свою частку.

Читайте також: Санкції працюють: Лукойл оголосив форс-мажор на найбільшому нафтовому родовищі за кордоном

Запаси палива

Хоча Вучич визнав, що в короткостроковій перспективі країна має достатні резерви палива, він уточнив:

  • Власні запаси NIS становлять 55 000 тонн дизельного пального та 50 000 тонн бензину (за оцінками, їх вистачить до кінця грудня).
  • Державні резерви складають 184 000 тонн дизельного пального та 19 000 тонн бензину.
  • Додатково очікується імпорт 20 000 тонн дизельного пального та 35 000 тонн бензину в грудні та січні.

Ситуація ускладнюється тим, що Сербія також майже повністю залежить від імпорту російського газу через газопровід «Турецький потік».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

  • «Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.
  • «Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
