Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, який має суттєво покращити якість мобільного інтернету та розвивати цифрову інфраструктуру в країні.
25 листопада 2025, 16:40
Зеленський підписав закон про обов’язковий контроль швидкості мобільного інтернету
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Це ще один важливий крок до швидкого й прогнозованого мобільного інтернету для всіх українців», — зазначив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Ключові зміни, які передбачає закон
Закон запроваджує низку новацій, що змінять підхід до контролю якості мобільного зв'язку та його доступності:
- Стандарти швидкості: Швидкість мобільного інтернету стає обов’язковим показником якості зв’язку. Буде встановлена фіксована кількість мегабіт на секунду, в межах якої мобільні оператори зобов'язані надавати послуги.
- Самостійний моніторинг: Українці отримають можливість самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через свої смартфони. Дані про якість та швидкість передаватимуться до національного регулятора (НКЕК) для оперативного аналізу та виявлення слабких місць мережі.
- Стимул для сільської місцевості: Скасовується мораторій на перевірку виконання умов ліцензій операторами. Це має стимулювати компанії будувати базові станції в сільській місцевості та зменшувати кількість «білих плям» без зв'язку.
- Постійний національний роумінг: Функція національного роумінгу, що дозволяє користуватися мережами інших операторів, працюватиме і після завершення воєнного стану. Це забезпечить зв’язок у кризових та надзвичайних ситуаціях.
Читайте також: Мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою — Федоров
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 4 листопада 2025 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі