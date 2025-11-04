Швидкість мобільного інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку в Україні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12094 , який має суттєво покращити якість мобільного інтернету та розвивати цифрову інфраструктуру в країні. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Законопроєкт спрямований на забезпечення безперебійного та якісного зв’язку для всіх українців.

Ключові зміни, які передбачає закон

Закон запроваджує низку новацій, що змінять підхід до контролю якості мобільного зв'язку та його доступності:

Стандарти швидкості: Швидкість мобільного інтернету стає обов’язковим показником якості зв’язку. Буде встановлена фіксована кількість мегабіт на секунду, в межах якої мобільні оператори зобов'язані надавати послуги.

Самостійний моніторинг: Українці отримають можливість самостійно перевіряти якість мобільного інтернету через свої смартфони. Дані про якість та швидкість передаватимуться до національного регулятора (НКЕК) для оперативного аналізу та виявлення слабких місць мережі.

Стимул для сільської місцевості: Скасовується мораторій на перевірку виконання умов ліцензій операторами. Це має стимулювати компанії будувати базові станції в сільській місцевості та зменшувати кількість «білих плям» без зв'язку.

Постійний національний роумінг: Функція національного роумінгу, що дозволяє користуватися мережами інших операторів, працюватиме і після завершення воєнного стану. Це забезпечить зв'язок у кризових та надзвичайних ситуаціях.

У Міністерстві цифрової трансформації висловили надію, що президент незабаром підпише законопроєкт, що дозволить розпочати роботу над забезпеченням якісним зв’язком найвіддаленіших куточків країни.