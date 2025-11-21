Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 13:44

Мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою — Федоров

В Україні успішно запрацювала пришвидшена процедура отримання дозволів на встановлення базових станцій мобільних операторів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це стало можливим завдяки ухваленню урядом Постанови № 555 у травні, яка суттєво спростила дозвільні процеси.

Прискорення будівництва у 20 разів

За перші пів року дії оновленої процедури мобільні оператори отримали близько 100 дозволів за прискореною схемою.

Оператори отримують дозвіл у середньому протягом 25 робочих днів. Раніше цей процес міг тривати до двох років.

За словами Федорова, це важливий крок для розвитку телеком-мережі та підвищення її стійкості.

Пріоритетні регіони

Нові базові станції, які будуються за пришвидшеною процедурою, мають критичне значення для прифронтових областей.

Сумщина стала одним із перших регіонів, де почали зводити нові станції. Міністр підкреслив, що для мешканців регіону життєво важливо мати стабільний зв’язок для екстрених викликів.

Найбільше отриманих дозволів, окрім Сумщини, також зафіксовано в Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Рівненській областях.

«Наша мета — забезпечити надійний зв’язок у кожній громаді, незалежно від її розміру чи розташування», — підсумував Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що мобільні оператори переглянули умови участі у проєкті «Генератор зв’язку» та підвищили розмір компенсації для власників генераторів, які забезпечують роботу базових станцій під час блекаутів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
torn
torn
21 листопада 2025, 15:23
#
Недалеко от дома поставили новую станцию мобильной связи, антенны расположены между многоэтажек на уровне 1−2 этажа, в 10 метрах от ближайшего дома, в 5 метрах от детской площадки на которую направлены, бумаги требуемые для установки показывать не спешат, впечатление, что сначала ставят, а потом делают документы, если нет шума жителей. спасибо федоров
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
