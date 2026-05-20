Естонія призупинила ліцензію криптобіржі Zondacrypto, з криптофондів вивели понад $1 мільярд: що нового

Естонія тимчасово заблокувала ліцензію криптобіржі Zondacrypto

Підрозділ фінансової розвідки Естонії (FIU) призупинив дію ліцензії компанії BB Trade Estonia OÜ, яка виступає оператором відомої криптовалютної біржі Zondacrypto. Профільне відомство висунуло жорсткий ультиматум: торговельна платформа має рівно 30 днів, аби повністю ліквідувати всі зафіксовані правопорушення.

Згідно з оприлюдненим релізом регулятора, на період дії санкцій на біржу накладено суворі операційні обмеження. Зокрема, Zondacrypto заборонено проводити реєстрацію нових трейдерів, а також приймати будь-які види депозитів (це стосується і транзакцій від уже чинних та верифікованих клієнтів). Втім, обмеження не поширюються на операції з виведення коштів користувачів, тож клієнти наразі можуть вільно забрати свої активи з платформи.

Естонська влада попереджає, якщо впродовж відведеного місячного терміну компанія не оновить свої внутрішні процедури та не приведе бізнес-модель у повну відповідність до державних критеріїв, її ліцензію буде відкликано остаточно та безповоротно. Конкретний перелік виявлених порушень фінансова розвідка наразі не розголошує.

Варто нагадати, що цей інцидент є вже не першим серйозним дзвіночком для майданчика за останній час. На початку травня 2026 року Управління фінансового нагляду та врегулювання (FSA) Естонії вже винесло компанії офіційне попередження. Тоді претензії регулятора стосувалися випуску та пропозиції власного токена TeamPL, характеристики якого прямо порушували норми загальноєвропейського регламенту з регулювання криптоактивів MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Zondacrypto розгорнула свою офіційну юридичну діяльність в естонській юрисдикції у 2019 році.

У Південній Кореї успішно протестували національний стейблкоїн

Південнокорейський фінансовий гігант KB Financial Group (KBFG) успішно завершив етап підтвердження концепції (Proof of Concept) для власного стейблкоїна, курс якого жорстко прив'язаний до національної валюти — вони. У межах експерименту група провела успішні випробування повного циклу фінансових сервісів на базі нового цифрового активу. Партерами проєкту виступили платіжний оператор KG Inicis, блокчейн-розробник Kaia та фінтех-стартап OpenAsset. Про це повідомляє Yonhap.

Під час пілотного проєкту консорціум детально перевірив два ключові сценарії практичного використання корейської «стабільної монети»:

Транскордонні розрахунки: Стейблкоїн на базі вони конвертували в доларовий еквівалент за допомогою ончейн-ліквідності платформи Kaia та миттєво відправили на комерційний банківський рахунок у В'єтнамі. Уся транзакція тривала менш ніж три хвилини, а сукупні комісії виявилися на 87% нижчими, ніж у традиційній міжнародній системі SWIFT.

Роздрібні офлайн-платежі: У мережі кав’ярень Hollys було протестовано швидку оплату за допомогою QR-коду. При цьому клієнтам не знадобилося створювати окремі складні криптогаманці — на бекенді транзакція автоматично проводилася через заздалегідь прописаний смартконтракт, зберігаючи звичний інтерфейс мобільного банкінгу.

Головною метою розробників було перенесення внутрішньої розрахункової інфраструктури банку на технологію блокчейн без ускладнення користувацького досвіду для звичайних людей. Вони наголосили, що створили не окремий ізольований додаток, а повністю інтегровану взаємопов'язану систему.

Варто зазначити, що ядром групи KBFG є інституційний гігант KB Kookmin — найбільший комерційний банк Південної Кореї, чиї активи перевищують 584,9 трильйона вон (близько $424 млрд).

Представники KB Financial Group заявили про повну технічну готовність до масштабного комерційного запуску продукту. Проте старт відкладається через регуляторну невизначеність: ухвалення профільного закону про цифрові активи у Південній Кореї наразі гальмується через розбіжності між Центральним банком країни та Комісією з фінансових послуг (FSC) щодо правил емісії та контролю за стейблкоїнами.

Втеча від ризиків: з криптофондів вивели понад 1 мільярд доларів

Глобальний ринок криптовалютних інвестицій зіткнувся із потужною хвилею розпродажів. Протягом тижня з 11 по 15 травня інвестори вивели з криптоорієнтованих фондів $1,07 млрд. За даними аналітичного звіту компанії CoinShares, це перший вихід у «мінус» за останні сім тижнів, а також третій за масштабами тижневий відтік капіталу з початку 2026 року.

На тлі панічних настроїв сукупний обсяг активів під управлінням (AUM) профільних фондів просів із $159 млрд до $157 млрд. Аналітики CoinShares пояснюють таку поведінку інвесторів різким загостренням геополітичної ситуації навколо Ірану, що змусило великий капітал оперативно виходити з ризикових активів.

Головними донорами відтоку стали продукти на базі двох ключових криптовалют:

Bitcoin-фонди втратили за тиждень колосальні $982 млн. Через це сукупний чистий приплив у біткоїн-продукти з початку року скоротився до $3,9 млрд.

Ethereum-фонди зафіксували відтік на рівні $249 млрд, що стало найгіршим тижневим результатом для другої криптовалюти з 30 січня.

Паралельно під пресинг потрапили біржові фонди (ETF), які інвестують в акції публічних блокчейн-компаній — з них інвестори забрали ще $133 мільйони.

Утім, ринок отримав локальну підтримку у четвер, коли чистий денний приплив злетів на $174 млн. Позитивну динаміку всередині тижня спровокували активні обговорення американського законопроєкту CLARITY Act.

Попри масову втечу з флагманських монет, аналітики зафіксували капітальні вливання в цілу низку альтернативних цифрових активів. Це свідчить про перехід великих гравців до вибіркової (селективної) стратегії. Позитивний рух капіталу продемонстрували одразу 11 активів, серед яких найбільше залучили:

XRP — $67,6 мільйона;

Solana — $55,1 мільйона;

Toncoin — $7,7 мільйона;

Sui — $4,7 мільйона;

Ondo — $4,1 мільйона;

Chainlink — $3,9 мільйона;

Dogecoin — $3,2 мільйона.

Звіт чітко підсвітив різницю в настроях по обидва боки Атлантики. Левова частка всього негативного обсягу сформував американський ринок, де інвестори вивели із фондів $1,14 мільярда. Також у мінусі опинилася Канада з відтоком у $12,6 мільйона.