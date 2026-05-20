Кабмін дозволив приховувати ціни на будматеріали у закупівлях для відбудови

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 16:25

Кабмін дозволив приховувати ціни на будматеріали у закупівлях для відбудови

Кабмін ухвалив постанову № 520, яка надасть можливість проводити будівельні закупівлі для відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф, через особливі рамкові угоди та без оприлюднення цін на будівельні матеріали, про це пише Центр протидії корупції.

Кабмін ухвалив постанову № 520, яка надасть можливість проводити будівельні закупівлі для відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф, через особливі рамкові угоди та без оприлюднення цін на будівельні матеріали, про це пише Центр протидії корупції.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це може означатиТак, в межах експериментального проєкту можна буде проводити багатомільйонні будівельні закупівлі через рамкові угоди на території всієї України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це може означати

Так, в межах експериментального проєкту можна буде проводити багатомільйонні будівельні закупівлі через рамкові угоди на території всієї України.

Дороговартісні будівельні закупівлі за рамковими угодами зможуть запускати держоргани, місцева влада та держадміністрації з 25.06.2026.

Таке будівництво для відбудови може здійснюватися за рахунок коштів бюджетів та міжнародної допомоги. Тобто всі кошти на відбудову можуть йти без оприлюднення цін на будівельні матеріали. Це відкриває можливості для держорганів та місцевої влади щодо закладення корупційної маржі у ціні на будівництво.

Нагадаємо, Центр протидії корупції (ЦПК) та партнери у 2024 році проадвокатував закон про прозоре будівництво № 3988-IX. Він зобовʼязав замовників публікувати всі ціни на матеріальні ресурси у будівництві в Prozorro.

Тобто, Кабмін ухвалив постанову, яка прямо суперечить закону.

ЦПК виділяє три ключові корупційні ризики:

1. Закриття цін на будівельні матеріали від суспільного нагляду

Умови експерименту не передбачають спеціальних умов встановлених законом про прозоре будівництво, які б забезпечували обов’язкове оприлюднення документів, із цінами на матеріальні ресурси. Підкреслимо, постанова не містить і зобов’язання про оприлюднення цін у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Тобто ані журналісти, ані суспільство не бачитимуть, за якими цінами закуповуються будівельні матеріали для багатомільйонного будівництва доріг чи лікарень.

2. Блокування можливості оскарження для бізнесу

Існує великий ризик того, що Антимонопольний комітет (АМКУ) як орган оскарження зі спеціальним статусом просто не прийматиме скарги від учасників ринку в межах таких рамкових закупівель. Це позбавляє бізнес інструментів захисту своїх прав та точно не сприятиме конкуренції.

3. Ризик штучного обмеження конкуренції

Для національних будівельних закупівель традиційним є ризик недопуску учасників на ринок через встановлення специфічних кваліфікаційних критеріїв. Замовники отримають можливість прописувати в умовах «рамок» вимоги під конкретних підрядників — наприклад, наявність досвіду будівництва виключно для конкретної міськради чи держадміністрації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
IrishRepublican
IrishRepublican
20 травня 2026, 16:36
#
Золота постанова для розпилу мільярдів прикоритними свинями
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 травня 2026, 16:38
#
… а Миколу дрюкати фінмоніторингом за 3000 гривень на карту))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Унилий Бетменцев и 38 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами