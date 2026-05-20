Кабмін дозволив приховувати ціни на будматеріали у закупівлях для відбудови

Кабмін ухвалив постанову № 520 , яка надасть можливість проводити будівельні закупівлі для відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф, через особливі рамкові угоди та без оприлюднення цін на будівельні матеріали, про це пише Центр протидії корупції.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це може означати

Так, в межах експериментального проєкту можна буде проводити багатомільйонні будівельні закупівлі через рамкові угоди на території всієї України.

Дороговартісні будівельні закупівлі за рамковими угодами зможуть запускати держоргани, місцева влада та держадміністрації з 25.06.2026.

Таке будівництво для відбудови може здійснюватися за рахунок коштів бюджетів та міжнародної допомоги. Тобто всі кошти на відбудову можуть йти без оприлюднення цін на будівельні матеріали. Це відкриває можливості для держорганів та місцевої влади щодо закладення корупційної маржі у ціні на будівництво.

Нагадаємо, Центр протидії корупції (ЦПК) та партнери у 2024 році проадвокатував закон про прозоре будівництво № 3988-IX. Він зобовʼязав замовників публікувати всі ціни на матеріальні ресурси у будівництві в Prozorro.

Тобто, Кабмін ухвалив постанову, яка прямо суперечить закону.

ЦПК виділяє три ключові корупційні ризики:

1. Закриття цін на будівельні матеріали від суспільного нагляду

Умови експерименту не передбачають спеціальних умов встановлених законом про прозоре будівництво, які б забезпечували обов’язкове оприлюднення документів, із цінами на матеріальні ресурси. Підкреслимо, постанова не містить і зобов’язання про оприлюднення цін у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Тобто ані журналісти, ані суспільство не бачитимуть, за якими цінами закуповуються будівельні матеріали для багатомільйонного будівництва доріг чи лікарень.

2. Блокування можливості оскарження для бізнесу

Існує великий ризик того, що Антимонопольний комітет (АМКУ) як орган оскарження зі спеціальним статусом просто не прийматиме скарги від учасників ринку в межах таких рамкових закупівель. Це позбавляє бізнес інструментів захисту своїх прав та точно не сприятиме конкуренції.

3. Ризик штучного обмеження конкуренції

Для національних будівельних закупівель традиційним є ризик недопуску учасників на ринок через встановлення специфічних кваліфікаційних критеріїв. Замовники отримають можливість прописувати в умовах «рамок» вимоги під конкретних підрядників — наприклад, наявність досвіду будівництва виключно для конкретної міськради чи держадміністрації.