20 травня 2026, 14:40

Золото (XAU/USD): прогноз на другу половину Q2 і до кінця 2026 року

Для клієнтів XFINE золото залишається одним із ключових інструментів другої половини Q2 2026: після січневого рекорду вище $5,300 за унцію ринок перейшов у широку корекцію, але не зламав довгостроковий висхідний тренд. До середини травня XAU/USD опустився в район $4,450−4,700, реагуючи на зростання дохідності Treasuries, зміцнення долара та інфляційний імпульс від дорогої нафти. Reuters 15 травня зазначав, що 10-річні дохідності США піднялися майже до річних максимумів, а долар посилився, через що золото тимчасово втратило частину своєї захисної привабливості.

Головний конфлікт прогнозу на другу половину Q2 — між короткостроковим тиском високих ставок і середньостроковим попитом на захисні активи. Найближчими тижнями ринок реагуватиме насамперед на дохідності Treasuries, динаміку долара та очікування щодо ставки ФРС, тому золото може залишатися волатильним у діапазоні $4,400−4,900. Однак ширший прогноз на весь 2026 рік залишається помітно сильнішим за поточні ціни: Reuters в опитуванні від 27 квітня вказав медіанний прогноз 31 аналітика і трейдера на рівні $4,916 за унцію, що стало максимальним значенням в історії цих опитувань з 2012 року. Там само аналітик StoneX Рона О'Коннелл зазначала, що за умови зниження геополітичної напруженості можливий короткостроковий relief rally, але зона $5,500 раніше виглядала занадто дорогою і знову може стати областю фіксації прибутку.

Банківські прогнози залишаються помітно вищими за поточні ціни. J.P. Morgan Global Research очікує рух золота до $5,000 до четвертого кварталу 2026 року і допускає $6,000 у більш довгостроковому сценарії. J.P. Morgan Private Bank раніше підвищував орієнтир до $6,000−6,300, пов'язуючи його з диверсифікацією від долара, геополітичними ризиками та захистом від інфляційних сюрпризів. UBS зберігав ціль $6,200 на найближчі місяці, а базовий сценарій до кінця року — близько $5,900. У свіжій ринковій оцінці TradingView із посиланням на Finance Magnates також наводився діапазон State Street $4,750−5,500 з імовірністю 50%, а Wells Fargo і UBP фігурували серед більш оптимістичних прогнозів у районі $6,000−6,300.

Для XFINE базовий сценарій на залишок Q2 виглядає як консолідація XAU/USD у діапазоні $4,400−4,900 зі спробами повернутися вище $4,850 у разі зниження дохідностей і послаблення долара. Якщо травневі та червневі дані з інфляції у США підтвердять стійкий ціновий тиск, ФРС збереже жорстку риторику, і золото може ще раз перевірити $4,350 і $4,200−4,250. Але за ознак деескалації нафтового шоку, стабілізації Brent і повернення очікувань пом'якшення політики ФРС покупці отримають привід для руху до $5,000 вже у другій половині кварталу.

Технічна картина підтверджує цей сценарій. Найближча підтримка розташована в зоні $4,400 і $4,350, де проходить межа середньострокового бичачого сценарію. Пробій і закріплення нижче $4,350 погіршить структуру та відкриє шлях до $4,100−4,000. Опори видно на $4,750−4,850, далі - $4,900 і психологічні $5,000. DailyForex 8 травня вказував, що за зниження дохідностей золото може прагнути до $4,900, а LiteFinance у хвильовій моделі називав критичним рівень $4,493 і ціль зростання $5,610−6,000 за умови утримання ціни вище нього.

До кінця 2026 року базовий прогноз — відновлення до $5,000−5,300, оптимістичний сценарій — $5,600−6,000, стресовий для биків — повернення в $4,000−4,300 за сильного долара і нових очікувань підвищення ставок. Отже, на думку експертів XFINE: золото залишається у стратегічно бичачому ринку, але найближчими тижнями його траєкторію визначатимуть не лише геополітика і купівлі центробанків, а передусім реальні ставки США, нафта та поведінка долара.

Засновано на актуальних даних і прогнозах Reuters, J.P. Morgan, UBS, TradingView/Finance Magnates, DailyForex, LiteFinance та Investing.com.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
