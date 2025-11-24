BofA прогнозує зростання цін на золото до $5000 за унцію

Bank of America (BofA) очікує, що золото продовжить свій рекордний імпульс у 2026 році, стверджуючи, що макросередовище, яке підняло ціну на метал до 2025 року, залишається незмінним. Про це пише Investing.com.

Прогноз банку на 2026 рік

У своєму прогнозі «На наступний рік» банк зазначає, що ціна на золото зросла до низки історичних максимумів і технічно є «перекупленою», але все ще «недостатньо інвестованою», що підтримує ринок, незважаючи на завищені оцінки.

Стратеги на чолі з Майклом Відмером вказують на політику, яка сприяла зростанню цін на злитки цього року, зазначаючи, що «багато макроекономічних факторів, включаючи неортодоксальну економічну політику США, яка підштовхнула жовтий метал до зростання, залишаються сприятливими».

Поки ці сили залишаються незмінними, BofA бачить реальний шлях до досягнення ціни на золото 5000 доларів за унцію у 2026 році, хоча рішучий зсув політики Федеральної резервної системи залишається основним ризиком зниження.

Зараз BofA очікує, що середня ціна на золото наступного року становитиме $4538 за унцію. Банк розглядає своє підвищення рейтингу в рамках ширшого контексту сировинних товарів, сформованого обмеженою пропозицією на кількох ринках гірничодобувної промисловості, низькими запасами та нерівномірним попитом у різних регіонах.

Хоча макроекономічні перспективи на 2026 рік є складними, особливо в Китаї, золото виділяється серед дорогоцінних металів тим, що має чіткий та стійкий попутний вітер.

Що з іншими металами

Тим часом мідь та алюміній зіткнуться з подальшими обмеженнями поставок наступного року.

Банк очікує, що дефіцит міді залишиться, якщо попит у Китаї не впаде більш ніж на 3%, що буде підтримано зростанням споживання в США та Європі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, за даними Всесвітньої рада із золота, квартальний попит на золото, включаючи позабіржові операції, у третьому кварталі 2025 року досяг 1313 тонн, або $146 млрд у вартісному вираженні, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.