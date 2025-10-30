Попит на золото досяг історичного максимуму у $146 млрд за квартал

Квартальний попит на золото, включаючи позабіржові операції, у третьому кварталі 2025 року досяг 1313 тонн, або $146 млрд у вартісному вираженні, що стало рекордним показником за всю історію спостережень, повідомляє Всесвітня рада із золота (WGC).

Яка причина зростання

Зростання було зумовлене переважно інвестиційним попитом, який прискорився у третьому кварталі до 537 тонн — на 47% вище за рік до року — і склав 55% від загального чистого попиту на золото.

Цю динаміку забезпечила комбінація чинників: невизначена та волатильна геополітична обстановка, ослаблення долара США та страх інвесторів упустити прибуток на тлі зростання цін на метал, зазначається у звіті.

Інвестиції в золото

Інвестори продовжили вкладати кошти у біржові фонди з фізичним забезпеченням золотом третій квартал поспіль, додавши ще 222 тонни за глобальних притоків у $26 млрд.

З початку року золоті ETF збільшили свої активи на 619 тонн, або $64 млрд, причому північноамериканські фонди лідирували з показником у 346 тонн, за ними йшли європейські фонди зі 148 тоннами та азіатські зі 118 тоннами.

Інвестиції в зливки та монети зросли на 17% рік до року та становили 316 тонн. Зростання спостерігалося практично на всіх ринках, але значний внесок зробили Індія з 92 тоннами та Китай з 74 тоннами.

Ціна на золото, за даними LBMA, за квартал сягнула 13 нових історичних максимумів. У третьому кварталі вона зросла на 16%, склавши в середньому $3 456,5 за унцію, що на 40% вище за показник попереднього року і на 5% вище за попередній квартал.

Попит на ювелірні вироби із золота виявився під тиском через рекордні ціни на метал цього року — споживання знизилося на 19% рік до року у третьому кварталі, до 371 тонни. Хоча два найбільші ринки-споживачі — Індія та Китай — показали зростання кварталу до кварталу, багато в чому завдяки сезонним факторам річна динаміка на обох ринках залишилася слабкою, пише WGC.

Центральні банки прискорили темпи покупок у третьому кварталі — чисті придбання склали 220 тонн, що на 28% вище за показник другого кварталу і на 10% вище рік до року, незважаючи на рекордно високу ціну на золото.

Хто найбільше купив

Найбільшим покупцем став Нацбанк Казахстану, а бразильський центробанк купив золото вперше за понад чотири роки. З початку року чисті покупки центробанків склали 634 тонни, що відстає від високих показників останніх трьох років, але значно перевищує рівні до 2022 року.

Загальна пропозиція золота досягла квартального рекорду в 1313 тонн, збільшившись на 3% рік до року. Видобуток золота виріс на 2% рік до року, до 977 тонн, а переробка збільшилася на 6%, до 344 тонни, залишаючись відносно стабільною з урахуванням різкого зростання цін на метал.

Старший аналітик із ринків Всесвітньої ради із золота Луїз Стріт зазначила, що рух золота до позначки $4 тисячі за унцію у третьому кварталі підкреслює силу та стійкість факторів, які стимулювали попит протягом року.

Посилення геополітичної напруженості, стійкий інфляційний тиск і невизначеність навколо світової торговельної політики — все це підживлювало апетит до захисних активів, оскільки інвестори прагнуть підвищити стабільність своїх портфелів.

