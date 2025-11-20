UBS очікує зростання цін на золото до $4900 за унцію

UBS підвищив «бичачий» сценарій за ціною на золото з $4700 до $4900 за унцію, повідомляє Seeking Alpha.

Потенціал золота

Нова ціна передбачає зростання ще на 20% актуального рівня. Базовий середньорічний прогноз на 2026 рік банк теж збільшив — з $4200 до $4500, а песимістичний залишився на колишньому рівні — $3700 за унцію.

Банк вважає, що після проміжних виборів у США наприкінці 2026 року ціна на дорогоцінний метал може тимчасово зафіксуватися близько $4300, а у разі зростання політичних та фінансових ризиків цілком можлива реалізація «бичачого» прогнозу.

UBS, як і раніше, розглядає золото як привабливий актив, утримує довгу позицію в глобальному портфелі і підкреслює, що метал залишається надійним інструментом хеджування навіть за поточних цін. За оцінкою банку, всі ключові драйвери зростання золота цього року, як і раніше, чинні, тому ринок входить у новий етап підвищеного попиту — як з боку інвесторів, так і з боку центральних банків.

Що кажуть аналітики

Аналітики інвестбанку прогнозують, що попит на золото залишатиметься високим завдяки поєднанню факторів: подальшому зниженню ставки ФРС і падінням реальної прибутковості, геополітичної напруженості, що зберігається, підвищеною увагою до проміжних виборів у США і зростанням фіскальних ризиків. Додаткову підтримку ринку може надати відновлення попиту на ювелірні вироби в другій половині 2026 року.

На торгах 20 листопада спотова ціна на золото майже не змінилася — воно торгувалося по $4064 за тройську унцію.

Після ралі 2025 року, в ході якого дорогоцінний метал подорожчав майже на 60% і став найприбутковішим активом з початку року, ціни закріпилися на рівні близько $4000 за унцію.

«Мінфін» писав, за даними Всесвітньої рада із золота, квартальний попит на золото, включаючи позабіржові операції, у третьому кварталі 2025 року досяг 1313 тонн, або $146 млрд у вартісному вираженні, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.