UBS очікує зростання цін на золото до $4900 за унцію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2025, 16:36

UBS очікує зростання цін на золото до $4900 за унцію

UBS підвищив «бичачий» сценарій за ціною на золото з $4700 до $4900 за унцію, повідомляє Seeking Alpha.

UBS підвищив «бичачий» сценарій за ціною на золото з $4700 до $4900 за унцію, повідомляє Seeking Alpha.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПотенціал золотаНова ціна передбачає зростання ще на 20% актуального рівня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Потенціал золота

Нова ціна передбачає зростання ще на 20% актуального рівня. Базовий середньорічний прогноз на 2026 рік банк теж збільшив — з $4200 до $4500, а песимістичний залишився на колишньому рівні — $3700 за унцію.

Банк вважає, що після проміжних виборів у США наприкінці 2026 року ціна на дорогоцінний метал може тимчасово зафіксуватися близько $4300, а у разі зростання політичних та фінансових ризиків цілком можлива реалізація «бичачого» прогнозу.

UBS, як і раніше, розглядає золото як привабливий актив, утримує довгу позицію в глобальному портфелі і підкреслює, що метал залишається надійним інструментом хеджування навіть за поточних цін. За оцінкою банку, всі ключові драйвери зростання золота цього року, як і раніше, чинні, тому ринок входить у новий етап підвищеного попиту — як з боку інвесторів, так і з боку центральних банків.

Читайте також: Золото: ралі триває, ціна може сягнути $5 000 за унцію

Що кажуть аналітики

Аналітики інвестбанку прогнозують, що попит на золото залишатиметься високим завдяки поєднанню факторів: подальшому зниженню ставки ФРС і падінням реальної прибутковості, геополітичної напруженості, що зберігається, підвищеною увагою до проміжних виборів у США і зростанням фіскальних ризиків. Додаткову підтримку ринку може надати відновлення попиту на ювелірні вироби в другій половині 2026 року.

На торгах 20 листопада спотова ціна на золото майже не змінилася — воно торгувалося по $4064 за тройську унцію.

Після ралі 2025 року, в ході якого дорогоцінний метал подорожчав майже на 60% і став найприбутковішим активом з початку року, ціни закріпилися на рівні близько $4000 за унцію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, за даними Всесвітньої рада із золота, квартальний попит на золото, включаючи позабіржові операції, у третьому кварталі 2025 року досяг 1313 тонн, або $146 млрд у вартісному вираженні, що стало рекордним показником за всю історію спостережень.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами