ФРС більше не знизить ставки при Пауеллі — Bank of America

Очікування інвесторів щодо можливого зниження ключової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні залишилися на мінімальних рівнях. Причина — нові, але «нерівні» дані американського ринку праці, які показали змішану картину економічної динаміки. Про це повідомляє Investing.

Суперечлива статистика ринку праці

Вересневий звіт щодо зайнятості, оприлюднений після тривалої перерви через шатдаун, виявився неоднозначним:

економіка створила 119 тис. нових робочих місць — більш ніж удвічі більше від прогнозованих 50 тис.;

водночас рівень безробіття піднявся до 4,4% з 4,3% — це максимум із жовтня 2021 року.

Ці дані охолодили ринкові настрої: трейдери й надалі оцінюють шанси на грудневе зниження ставки як низькі. Невелике посилення очікувань відбулося в п’ятницю після того, як президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що може підтримати зниження ставки на наступному засіданні.

Втім, навіть його м’які коментарі не змінили загальну картину щодо подальшого циклу політики ФРС.

Bank of America: нових знижень ставки при Пауеллі не буде

Економістка Bank of America Шруті Мішра пояснює, що головним орієнтиром для ФРС залишається загальна ситуація на ринку праці. І хоча влітку темпи найму трохи сповільнилися, ринок усе ще виглядає доволі сильним.

У новому аналізі BofA наголошує на різкому падінні пропозиції робочої сили протягом наступного року через суттєве посилення імміграційної політики США. За оцінками банку:

чистий приплив іммігрантів скоротиться до близько 380 тис. на рік

(для порівняння: у 2020−2023 роках середнє значення становило 2,1 млн);

фактично це означає дефіцит близько 90 тис. працівників щомісяця порівняно з останніми роками.

Через це «точка рівноваги» ринку праці — кількість нових робочих місць, яка не змінює рівень безробіття — може впасти до 20 тис. на місяць.

BofA прогнозує лише незначне зростання безробіття — до близько 4,5% на початку наступного року, при цьому ринок праці залишатиметься близьким до повної зайнятості.

На цьому тлі, разом із високою інфляцією, банк робить висновок, що ФРС має дуже обмежений простір для подальшого пом’якшення політики, тому за головування Джерома Пауелла більше не буде зниження ставок.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці жовтня 2025 року Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів. Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.