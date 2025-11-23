«Національний кешбек»: уряд оновив категорії для витрачання коштів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про оновлення переліку товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані в рамках державної програми «Національний кешбек». Зміни набули чинності з 22 листопада 2025 року.

Нові категорії витрат

Кошти, накопичені на картці «Національного кешбеку», можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Зазначається, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1 000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку «Національного кешбеку». Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

«Національний кешбек»

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті «Зроблено в Україні».

Як приєднатися до програми

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку «Національний кешбек». Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в «Дії», чи коректно обрана картка.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі «Дія», щоб долучитися до програми.