Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
23 листопада 2025, 14:02

«Національний кешбек»: уряд оновив категорії для витрачання коштів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило про оновлення переліку товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані в рамках державної програми «Національний кешбек». Зміни набули чинності з 22 листопада 2025 року.

«Національний кешбек»: уряд оновив категорії для витрачання коштів
Фото: НБУ

Нові категорії витрат

Кошти, накопичені на картці «Національного кешбеку», можна використати на такі категорії товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу: витрачати кошти на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію можна вже зараз.

Зазначається, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1 000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку «Національного кешбеку». Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Читайте також: Уряд почав прийом заявок на виплату 6 500 гривень для вразливих категорій

«Національний кешбек»

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку Дія або на сайті «Зроблено в Україні».

Читайте також: Укрпошта оприлюднила інструкцію щодо отримання 1 000 гривень за програмою «Зимова підтримка»

Як приєднатися до програми

Покупцеві для участі в програмі необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку «Національний кешбек». Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в «Дії», чи коректно обрана картка.

Продавці та виробники мають подати заяву про приєднання на порталі «Дія», щоб долучитися до програми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
