Уряд почав прийом заявок на виплату 6 500 гривень для вразливих категорій

В Україні офіційно розпочався прийом заявок на отримання цільової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень. Програма, що є частиною пакету «Зимова підтримка», спрямована на допомогу громадянам, які найбільше постраждали від війни або опинилися у скрутному становищі. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 21 листопада у Telegram.

Хто має право на виплату

Держава чітко окреслила коло отримувачів допомоги. Фінансова підтримка фокусується на дітях, людях з інвалідністю та пенсіонерах, які потребують стороннього догляду.

До переліку категорій увійшли:

Діти: ті, хто перебуває під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю; вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Також допомогу отримають діти з малозабезпечених сімей та діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вже отримують виплати на проживання.

Дорослі: люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО.

Літні люди: одинокі пенсіонери, які офіційно отримують надбавку на догляд.

Механізм оформлення та отримання коштів

Адмініструванням виплат займається Пенсійний фонд України (ПФУ). Уряд передбачив два шляхи подання заявки для максимальної зручності громадян:

Цифровий: через державний застосунок «Дія» (онлайн).

Традиційний: шляхом особистого звернення у відділення Пенсійного фонду (офлайн).

Кошти будуть зараховані на спеціальний банківський рахунок або на картку «Дія.Картка».

Обмеження щодо витрат

Важливою особливістю цієї програми є її цільовий характер. Отримані 6 500 гривень не можна зняти готівкою або витратити на будь-які товари. Держава встановила чіткий перелік дозволених категорій покупок, щоб гарантувати, що кошти підуть на закриття базових потреб у зимовий період.

Гроші дозволено витрачати виключно на:

теплий одяг та взуття;

лікарські засоби;

вітаміни.

Крім того, встановлено часовий ліміт: кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту їх зарахування.