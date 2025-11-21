В Україні офіційно розпочався прийом заявок на отримання цільової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень. Програма, що є частиною пакету «Зимова підтримка», спрямована на допомогу громадянам, які найбільше постраждали від війни або опинилися у скрутному становищі. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 21 листопада у Telegram.
Уряд почав прийом заявок на виплату 6 500 гривень для вразливих категорій
Хто має право на виплату
Держава чітко окреслила коло отримувачів допомоги. Фінансова підтримка фокусується на дітях, людях з інвалідністю та пенсіонерах, які потребують стороннього догляду.
До переліку категорій увійшли:
- Діти: ті, хто перебуває під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю; вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Також допомогу отримають діти з малозабезпечених сімей та діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які вже отримують виплати на проживання.
- Дорослі: люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО.
- Літні люди: одинокі пенсіонери, які офіційно отримують надбавку на догляд.
Механізм оформлення та отримання коштів
Адмініструванням виплат займається Пенсійний фонд України (ПФУ). Уряд передбачив два шляхи подання заявки для максимальної зручності громадян:
- Цифровий: через державний застосунок «Дія» (онлайн).
- Традиційний: шляхом особистого звернення у відділення Пенсійного фонду (офлайн).
Кошти будуть зараховані на спеціальний банківський рахунок або на картку «Дія.Картка».
Обмеження щодо витрат
Важливою особливістю цієї програми є її цільовий характер. Отримані 6 500 гривень не можна зняти готівкою або витратити на будь-які товари. Держава встановила чіткий перелік дозволених категорій покупок, щоб гарантувати, що кошти підуть на закриття базових потреб у зимовий період.
Гроші дозволено витрачати виключно на:
- теплий одяг та взуття;
- лікарські засоби;
- вітаміни.
Крім того, встановлено часовий ліміт: кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту їх зарахування.
