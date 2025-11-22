Multi від Мінфін
22 листопада 2025, 15:04

«Мирний план» Трампа ставить під сумнів «репараційний кредит» Україні від ЄС на 140 млрд євро — FT

Європейська ініціатива щодо створення для України «репараційного кредиту» на 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів може зіткнутися з новими ризиками. Причина — озвучений адміністрацією Дональда Трампа «мирний план», який передбачає інше використання цих коштів. Про це повідомляє Financial Times.

«Мирний план» Трампа ставить під сумнів «репараційний кредит» Україні від ЄС на 140 млрд євро
Фото: Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пропозиція Трампа: ставка на комерційну вигоду

Новий «мирний план» США ставить під сумнів європейську схему кредитування. Американська пропозиція передбачає спрямування заморожених російських активів у великі інвестиційні фонди, якими управляли б США — як в Україні, так і в росії.

Найдеталізованіша частина плану стосується саме відбудови та інвестицій.

«$100 млрд заморожених російських активів буде інвестовано в зусилля під керівництвом США з відбудови та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутків від цього проєкту», — йдеться у документі.

Крім того, США пропонують, щоб Європа додала ще $100 млрд для збільшення обсягів інвестицій. Решту заморожених активів передбачено спрямувати в окремий американсько-російський інвестиційний фонд.

Експерти вже порівнюють цю схему з попередніми американськими ініціативами, які в Києві та ЄС вважали «надмірно експлуатаційними».

«Це схоже на мафіозну угоду в стилі 1990-х», — заявила Орися Луцевич із Chatham House.

Читайте також: Мирний план Трампа: більшість положень стосуються прибутків США

Занепокоєння Європи: ризики суверенітету та контролю активів

Європу насторожує, що план США передбачає використання активів, які переважно заблоковані саме в європейських фінансових установах.

З приблизно $300 млрд резервів російського центробанку США контролюють лише близько $5 млрд. Основна частина коштів — у ЄС, менші — у Великій Британії, Японії, Швейцарії та інших країнах.

У Брюсселі зазначають, що віддавати ці активи під комерційний проєкт США та росії — «немислимо».

Дилема ЄС

Якщо Москва стверджуватиме, що «репараційний кредит» суперечить мирному плану США, європейські країни можуть опинитися під політичним тиском Вашингтона.

«ЄС має використати російські активи, щоб швидко допомогти Україні. Чим довше триває зволікання, тим більший ризик, що Трамп спробує змусити ЄС розморозити ці кошти для свого плану, що поставить під загрозу європейську безпеку», — зазначає журналіст Г’юго Діксон, автор ідеї кредиту.

Поки що «репараційний кредит» лишається для ЄС найменш витратним способом підтримки України в найближчі два роки. Але лідерам ЄС не вдалося затвердити схему на минулому саміті: Бельгія, де в Euroclear зберігається основна частина активів, вимагає додаткових гарантій від можливих російських контрзаходів.

Брюссель сподівається, що лідери ЄС схвалять механізм уже наступного місяця. Єврокомісія наголошує, що робота над трансформацією європейської фінансової підтримки України триватиме.

Нагадаємо

У вересні 2025 року голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Україна та Європейський Союз розробили новий механізм фінансової допомоги — «Репараційний кредит» (Reparations Loan). Він передбачає, що Україна буде повертати ці кошти лише в тому випадку, якщо отримає репарації від росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
22 листопада 2025, 16:59
#
Торгаш остаётся торгашом
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
