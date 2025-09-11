Україна отримає «репараційний кредит» від ЄС

Україна та Європейський Союз розробили новий механізм фінансової допомоги — «Репараційний кредит » (Reparations Loan). Він передбачає, що Україна буде повертати ці кошти лише в тому випадку, якщо отримає репарації від росії. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у своєму дописі у Facebook.

Новий інструмент фінансування обговорювався з представниками Генерального директорату з економіки і фінансів Єврокомісії (DG ECFIN).

Крім того, Європейський Союз прискорює виплату Україні 6 млрд євро в рамках програми ERA loans. Ці кошти, відомі також як частина фінансування від країн G7, мають надійти раніше запланованого терміну — орієнтовно вже в жовтні цього року.

За словами Підласої, це рішення було прийнято для задоволення потреб України у міжнародному фінансуванні на 2026 рік.

«Мінфін» писав, що 10 вересня Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).